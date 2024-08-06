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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA | Aile destek ödemesi uzatıldı mı, Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak? - Başkan Erdoğan duyurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları duyurdu. Bir süredir aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyordu. Erdoğan, konuyla ilgili son dakika güncel bilgileri paylaştı. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son açıklamalar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:18 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:19
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA | Aile destek ödemesi uzatıldı mı, Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak? - Başkan Erdoğan duyurdu...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA | Pandemi döneminden bu yana yapılan aile destek ödemeleri geçtiğimiz Temmuz ayında son kez yapılmıştı. Kabine toplantısı sonrası konuşma yapan Başkan Erdoğan ise konuyla ilgili alınan yeni kararları paylaştı. Vatandaşlar Aile destek ödemesi uzatıldı mı, Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Güncel gelişmeleri sizler için derledik.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

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