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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2024 | KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

Öğretmen adaylarının girdiği KPSS Alan Bilgisi Sınavı kısa ismiyle ÖABT bu yıl 4 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Kendi alanlarında yetkin olduklarını göstermek için oturuma giren öğretmen adayları sınav sonrası cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM genellikle sınavdan belirli bir süre geçtikten sonra resmi internet sitesi üzerinden soruları ve cevapları adayların erişimine açıyor. Peki, KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM AİS giriş ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:19
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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2024 | KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI VE SORULARI | ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 4 Ağustos tarihinde gerçekleşiyor. Öğretmenlerin atanma hayali ile girdiği sınava katılan binlerce aday, soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir...'

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci oturum 16.45'te bittikten sonra soru ve cevap kitapçıklarının 1 saat içerisinde adaylar ile paylaşılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. ÖABT cevap anahtarı yayımlandığında heberimizde yer alacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre 2024-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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