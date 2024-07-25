Haberler Haberler MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE

MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE

MasterChef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 25 Temmuz 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 22:31
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MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 25 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 12. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 25 Temmuz 2024 tarihli bölümünde ana kadroya giren 12. yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmacı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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