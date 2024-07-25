MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 25 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 12. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 25 Temmuz 2024 tarihli bölümünde ana kadroya giren 12. yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmacı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.