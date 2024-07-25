Dicle Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Dicle Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Dicle Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Dicle Üniversitesi taban puanları 2024, Dicle Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

Bölüm: Adalet

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 120

Taban Puan: 330,24909

Başarı Sıralaması: 573,362

Bölüm: Ağız ve Diş Sağlığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 346,19232

Başarı Sıralaması: 450,418

Bölüm: Almanca Öğretmenliği

Puan Türü: DİL

Kontenjan: 50

Taban Puan: 343,2346

Başarı Sıralaması: 53,157

Bölüm: Sosyoloji

Puan Türü: EA

Kontenjan: 70

Taban Puan: 279,4359

Başarı Sıralaması: 577,355

Bölüm: Anestezi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 377,62199

Başarı Sıralaması: 276,329

Bölüm: Arap Dili ve Edebiyatı

Puan Türü: DİL

Kontenjan: 70

Taban Puan: 323,56352

Başarı Sıralaması: 62,341

Bölüm: Arkeoloji

Puan Türü: EA

Kontenjan: 60

Taban Puan: 265,81486

Başarı Sıralaması: 709,049

Bölüm: Aşçılık

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 325,07411

Başarı Sıralaması: 618,639

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 30

Taban Puan: 270,311

Başarı Sıralaması: 467,9

Bölüm: Bahçe Tarımı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 269,97354

Başarı Sıralaması: 1,291,112

Bölüm: Bankacılık ve Sigortacılık

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 257,56572

Başarı Sıralaması: 1,487,097

Bölüm: Basım ve Yayım Teknolojileri

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 261,54905

Başarı Sıralaması: 1,422,291

Bölüm: Beslenme ve Diyetetik

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 50

Taban Puan: 318,13942

Başarı Sıralaması: 266,626

Bölüm: Bilgisayar Programcılığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 266,51213

Başarı Sıralaması: 1,344,474

Bölüm: Bilgisayar Programcılığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 65

Taban Puan: 330,16323

Başarı Sıralaması: 574,107

Bölüm: Bilgisayar Programcılığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 269,60964

Başarı Sıralaması: 1,296,618

Bölüm: Bilgisayar Programcılığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 260,8903

Başarı Sıralaması: 1,432,868

Bölüm: Biyoloji

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 25

Taban Puan: 285,94417

Başarı Sıralaması: 386,375

Bölüm: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 256,82178

Başarı Sıralaması: 1,499,284

Bölüm: Tıp

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 250

Taban Puan: 498,40017

Başarı Sıralaması: 19,642

Bölüm: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 60

Taban Puan: 262,63227

Başarı Sıralaması: 676,451

Bölüm: Çocuk Gelişimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 312,69781

Başarı Sıralaması: 740,026

Bölüm: Çocuk Gelişimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 281,3621

Başarı Sıralaması: 1,125,168

Bölüm: Çocuk Gelişimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 273,88738

Başarı Sıralaması: 1,232,432

Bölüm: Diş Hekimliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 120

Taban Puan: 475,79463

Başarı Sıralaması: 35,917

Bölüm: Diş Protez Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 327,70832

Başarı Sıralaması: 595,136

Bölüm: Diyaliz

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 327,49778

Başarı Sıralaması: 597,037

Bölüm: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 243,70198

Başarı Sıralaması: 1,724,525

Bölüm: Eczacılık

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 80

Taban Puan: 456,62134

Başarı Sıralaması: 52,185

Bölüm: Elektrik

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 299,61575

Başarı Sıralaması: 887,266

Bölüm: Elektrik

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 253,18936

Başarı Sıralaması: 1,560,233

Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 70

Taban Puan: 310,19591

Başarı Sıralaması: 291,392

Bölüm: Fizik

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 20

Taban Puan: 274,23549

Başarı Sıralaması: 445,695

Bölüm: Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 262,76313

Başarı Sıralaması: 1,402,945

Bölüm: Elektronik Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 274,15405

Başarı Sıralaması: 1,228,558

Bölüm: Felsefe

Puan Türü: EA

Kontenjan: 40

Taban Puan: 265,13655

Başarı Sıralaması: 716,023

Bölüm: Fen Bilgisi Öğretmenliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 40

Taban Puan: 324,23129

Başarı Sıralaması: 249,281

Bölüm: Fizyoterapi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 335,42019

Başarı Sıralaması: 530,443

Bölüm: Gazetecilik

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 50

Taban Puan: 329,54881

Başarı Sıralaması: 184,028

Bölüm: Tıp

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 250

Taban Puan: 498,40017

Başarı Sıralaması: 19,642

Bölüm: Gıda Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 266,13024

Başarı Sıralaması: 1,350,337

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 70

Taban Puan: 295,9291

Başarı Sıralaması: 378,034

Bölüm: Harita ve Kadastro

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 296,43871

Başarı Sıralaması: 925,975

Bölüm: Havacılık Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 70

Taban Puan: 292,0665

Başarı Sıralaması: 471,133

Bölüm: Hemşirelik

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 100

Taban Puan: 404,27973

Başarı Sıralaması: 105,432

Bölüm: Hukuk

Puan Türü: EA

Kontenjan: 280

Taban Puan: 401,7823

Başarı Sıralaması: 42,556

Bölüm: İç Mekan Tasarımı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 306,18904

Başarı Sıralaması: 810,802

Bölüm: İktisat

Puan Türü: EA

Kontenjan: 60

Taban Puan: 257,42888

Başarı Sıralaması: 799,629

Bölüm: İlahiyat

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 310

Taban Puan: 310,156

Başarı Sıralaması: 283,362

Bölüm: İlahiyat (İÖ)

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 160

Taban Puan: 279,06578

Başarı Sıralaması: 516,234

Bölüm: İlahiyat (M.T.O.K.)

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 30

Taban Puan: 260,13495

Başarı Sıralaması: 651,327

Bölüm: İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 20

Taban Puan: 243,97859

Başarı Sıralaması: 880,424

Bölüm: İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 40

Taban Puan: 434,50367

Başarı Sıralaması: 72,669

Bölüm: İngiliz Dili ve Edebiyatı

Puan Türü: DİL

Kontenjan: 50

Taban Puan: 380,03031

Başarı Sıralaması: 36,749

Bölüm: Kimya

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 20

Taban Puan: 285,97233

Başarı Sıralaması: 386,234

Bölüm: İngilizce Öğretmenliği

Puan Türü: DİL

Kontenjan: 20

Taban Puan: 426,87448

Başarı Sıralaması: 17,953

Bölüm: İnşaat Mühendisliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 55

Taban Puan: 307,84426

Başarı Sıralaması: 299,392

Bölüm: İnşaat Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 293,78583

Başarı Sıralaması: 959,067

Bölüm: İşletme

Puan Türü: EA

Kontenjan: 70

Taban Puan: 269,54312

Başarı Sıralaması: 670,855

Bölüm: İşletme Yönetimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 35

Taban Puan: 239,47303

Başarı Sıralaması:

Bölüm: İşletme Yönetimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 80

Taban Puan: 269,23499

Başarı Sıralaması: 1,302,315

Bölüm: İşletme Yönetimi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 243,18255

Başarı Sıralaması: 1,733,790

Bölüm: Kimya Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 265,08277

Başarı Sıralaması: 1,366,438

Bölüm: Makine

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 272,21168

Başarı Sıralaması: 1,257,461

Bölüm: Makine Mühendisliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 25

Taban Puan: 308,02578

Başarı Sıralaması: 298,725

Bölüm: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 244,92454

Başarı Sıralaması: 1,702,869

Bölüm: Matematik

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 60

Taban Puan: 306,82991

Başarı Sıralaması: 302,876

Bölüm: Matematik Öğretmenliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 20

Taban Puan: 403,61481

Başarı Sıralaması: 106,224

Bölüm: Mimarlık

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 70

Taban Puan: 324,28164

Başarı Sıralaması: 249,138

Bölüm: Mobilya ve Dekorasyon

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 248,76689

Başarı Sıralaması: 1,635,744

Bölüm: Moleküler Biyoloji ve Genetik

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 40

Taban Puan: 293,61071

Başarı Sıralaması: 352,951

Bölüm: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 90

Taban Puan: 275,89016

Başarı Sıralaması: 1,203,166

Bölüm: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 250,23396

Başarı Sıralaması: 1,610,530

Bölüm: Okul Öncesi Öğretmenliği

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 60

Taban Puan: 409,17798

Başarı Sıralaması: 14,515

Bölüm: Organik Tarım

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 30

Taban Puan: 246,3566

Başarı Sıralaması: 1,677,523

Bölüm: Organik Tarım

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 261,72595

Başarı Sıralaması: 1,419,429

Bölüm: Ortopedik Protez ve Ortez

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 329,3827

Başarı Sıralaması: 580,615

Bölüm: Otomotiv Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 275,82583

Başarı Sıralaması: 1,204,082

Bölüm: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 249,96837

Başarı Sıralaması: 1,615,096

Bölüm: Psikoloji

Puan Türü: EA

Kontenjan: 70

Taban Puan: 367,79877

Başarı Sıralaması:

Bölüm: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 60

Taban Puan: 314,26572

Başarı Sıralaması: 723,729

Bölüm: Sağlık Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 70

Taban Puan: 311,46056

Başarı Sıralaması: 337,497

Bölüm: Sınıf Öğretmenliği

Puan Türü: EA

Kontenjan: 40

Taban Puan: 384,67004

Başarı Sıralaması: 72,167

Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 60

Taban Puan: 290,19523

Başarı Sıralaması: 485,982

Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 40

Taban Puan: 263,88882

Başarı Sıralaması: 729,116

Bölüm: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 50

Taban Puan: 370,48662

Başarı Sıralaması: 60,503

Bölüm: Bitki Koruma

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 50

Taban Puan: 285,02254

Başarı Sıralaması: 390,727

Bölüm: Süt ve Besi Hayvancılığı

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 254,29617

Başarı Sıralaması: 1,541,472

Bölüm: Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 245,10379

Başarı Sıralaması: 1,699,750

Bölüm: Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 30

Taban Puan: 259,8799

Başarı Sıralaması: 534,917

Bölüm: Tarih

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 80

Taban Puan: 304,68088

Başarı Sıralaması: 317,571

Bölüm: Tarih (İÖ)

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 50

Taban Puan: 278,08106

Başarı Sıralaması: 525,551

Bölüm: Tarih Öğretmenliği

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 20

Taban Puan: 368,84027

Başarı Sıralaması: 63,781

Bölüm: Tarla Bitkileri

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 40

Taban Puan: 276,8351

Başarı Sıralaması: 431,483

Bölüm: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 349,74507

Başarı Sıralaması: 426,252

Bölüm: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 353,58175

Başarı Sıralaması: 401,684

Bölüm: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 70

Taban Puan: 343,63252

Başarı Sıralaması: 468,446

Bölüm: Tohumculuk Teknolojisi

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 246,45517

Başarı Sıralaması: 1,675,849

Bölüm: Turizm Animasyonu

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 40

Taban Puan: 257,17078

Başarı Sıralaması: 1,493,637

Bölüm: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Puan Türü: TYT

Kontenjan: 50

Taban Puan: 283,40653

Başarı Sıralaması:

Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 70

Taban Puan: 327,28784

Başarı Sıralaması: 193,963

Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 50

Taban Puan: 288,91868

Başarı Sıralaması: 432,334

Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 20

Taban Puan: 375,66797

Başarı Sıralaması: 51,292

Bölüm: Türkçe Öğretmenliği

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 40

Taban Puan: 397,03704

Başarı Sıralaması: 23,926

Bölüm: Veteriner

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 80

Taban Puan: 356,61497

Başarı Sıralaması: 175,824

Bölüm: Zootekni

Puan Türü: SAY

Kontenjan: 30

Taban Puan: 255,9704

Başarı Sıralaması: 563,401

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.