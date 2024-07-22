Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 22 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 22 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 22 Temmuz Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 22 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

22 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Temmuz Pazartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,0816 (Alış) - 33,0979 (Satış)

EURO: 36,0473 (Alış) - 36,0674 (Satış)

STERLİN: 42,5730 (Alış) - 42,7881 (Satış)

1 DOLAR = 33,09 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉22 Temmuz Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.562,09₺

Gram altın satış: 2.562,37₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.226,00₺

Çeyrek altın satış: 4.281,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.478,00₺

Yarım altın satış: 8.555,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.930,00₺

Tam altın satış: 17.058,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.183,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.443,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.243,00₺

Ata altın satış: 17.502,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Temmuz Pazartesi günü saat 06:48 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da büyük isyan! Transferler gecikince...
F.Bahçe'de orta sahaya bomba isim!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…
Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz 07:10
Stoper Kahraman Sakaryaspor’da Stoper Kahraman Sakaryaspor’da 00:34
111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 00:34
Hatayspor berabere Hatayspor berabere 00:33
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 22:52
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! 22:52
Daha Eski
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı 22:52
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 22:52
Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? 22:51
F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! 22:51
G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! 22:51
Amrabat Süper Lig devine! Amrabat Süper Lig devine! 22:51