İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Toplam 500 bin konut inşasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Katılımın en yüksek kent olduğu megakentte 1 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı proje için kura çekim tarihi ise en çok merak edilen konular arasında. 80 ilde kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından 100 bin konutun inşa edileceği İstanbul'daki kura tarihlerine ilişkin beklenen açıklama Murat Kurum'dan geldi. Ramazan Bayramı'nın ardından İstanbul TOKİ kura çekiminin yapılacağını belirten Bakan Kurum'un açıklamaları, bayramın geride kalmasıyla yeniden gündem oldu. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Nisan ayında mı yapılacak? İşte detaylar...

BAKAN KURUM'DAN 'İSTANBUL KURA'SI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kiralık sosyal konut projesinin de ilk kez İstanbul'da hayata geçeceğinin altını çizen Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin müjdeli haberine dönüştü. İşte o sevinç şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımımızı atacağız."

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakanlığın ve TOKİ'nin takvimine göre kura çekimlerinin yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Henüz gün ve saat bazında kesinleşmiş bir liste yayımlanmasa da sürecin işleyişine dair birtakım bilgiler paylaşıldı. Kura çekiminin ilk gününün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir tören eşliğinde yapılması planlanıyor. İstanbul'daki devasa başvuru yoğunluğu sebebiyle çekilişlerin Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ve Tuzla gibi ilçeler özelinde günlere yayılması öngörülüyor.

Kurada öncelik; şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler ve gençlerin olduğu özel kategorilere verilecek, ardından "Diğer" kategorisindeki başvurular çekilecek. Tüm kura süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve noter huzurunda yayımlanacak.

2026 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NİSAN AYINDA MI?

Bakan Kurum'un İstanbul TOKİ kura çekimine ilişkin açıklamasında 'bayramdan sonra' vurgusu yapması sebebiyle kura çekiminin yakında başlaması bekleniyor. Mart ayının son haftasında konuya ilişkin resmi kaynaklardan bilgi gelmemesi sebebiyle çekilişin 'Nisan ayının ilk haftasında' başlaması bekleniyor.

KURA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ AÇIKLANDI

TOKİ tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul'daki sosyal konut projelerine başvuran adayların durumları netleşti. Şartları sağlayan ve başvuru bedelini yatıran adayların yer aldığı 'Başvurusu Kabul Edilenler' listesi, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi web sayfası üzerinden sorgulamaya açıldı. Bu listede adı bulunan vatandaşlar, Nisan ayının ilk haftasında başlaması beklenen kura çekiminde noter huzurundaki çekilişe katılmaya hak kazanmış oldu.

Adayların, kura çekimi öncesinde mutlaka bu listeleri kontrol etmesi ve bilgilerinde bir hata olup olmadığını teyit etmesi gerekiyor. Eğer başvurunuz 'Kabul Edildi' olarak görünüyorsa, artık tek yapmanız gereken kura takviminde kendi ilçenizin veya kategorinizin çekiliş gününü beklemek olacak. Başvurusu reddedilen adaylar ise ret gerekçelerini (üzerine kayıtlı konut bulunması, gelir sınırının aşılması vb.) sistem üzerinden görebiliyorlar. Başvurusu iptal olan vatandaşların yatırdıkları başvuru bedelleri, kura sürecinin ardından ilgili banka şubelerinden kendilerine iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Başvuru durumunuzu saniyeler içinde öğrenmek için e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Konut İşyeri Başvuru" yazarak TOKİ sayfasına yönlenebilirsiniz. Burada başvurularınızın yanında yer alan "Durum" kısmında "Kabul Edildi" ibaresini görmeniz, kura torbasına adınızın girdiğini teyit eder. Ayrıca TOKİ'nin resmi sitesindeki "Satış ve Duyurular" bölümünden İstanbul özelindeki ilçe bazlı isim listelerine de PDF formatında ulaşabilirsiniz.

