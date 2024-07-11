Haberler Haberler KPSS NİTELİK KODLARI 2024 | KPSS nitelik kodu nedir? - 2023, 3003, 3004, 3173, 3248, 4269, 4421, 6506 kodları ne anlama geliyor?

KPSS NİTELİK KODLARI 2024 | KPSS nitelik kodu nedir? - 2023, 3003, 3004, 3173, 3248, 4269, 4421, 6506 kodları ne anlama geliyor?

Devlet kurumlarında görev almak isteyen memur adayları KPSS tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre tercihlerini gerçekleştiriyor. KPSS tercih kılavuzu ise her yıl güncelleniyor. Hangi kodun hangi mesleğe karşılık geldiğini merak edne adaylar araştırmalara başladı. Peki, KPSS nitelik kodu nedir? 2023, 3003, 3004, 3173, 3248, 4269, 4421, 6506 kodları ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 23:26 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 23:26
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KPSS NİTELİK KODLARI 2024 | KPSS nitelik kodu nedir? - 2023, 3003, 3004, 3173, 3248, 4269, 4421, 6506 kodları ne anlama geliyor?

KPSS NİTELİK KODU - Başta kamuda memur olmak isteyenler ve mevcut memurların yanı sıra konunun muhatabı olan ya da sadece bilgi amaçlı bakmayan isteyenler KPSS tercih kılavuzlarınlarında yer alan nitelik kodlarına bakıyor... Geniş bir kitle bu sorgulamaları, arama motorları aracılığı ile gerçekleştiriyor... En çok merak edilen 2023, 3003, 3004, 3173, 3248, 4269, 4421, 6506 kodlarını sizler için hazırladık...

2023 NİTELİK KODU NEDİR?

2023 nitelik kodu bulunan kadro ve bölümlere tercih yapılması için adayların "Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından" mezun olmaları gerekmektedir.

3003 NİTELİK KODU NEDİR?

3003 nitelik kodu ile adayların "Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan" mezun olmaları talep edilmektedir.

ÖSYM KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

3004 NİTELİK KODU NEDİR?

3004 nitelik kodu "Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlandı. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.

3173 NİTELİK KODU NEDİR?

Kılavuzda, 3173 nitelik kodu "Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak" şeklinde belirtilmiştir.

3248 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS kılavuzunda, "Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak." ifadeleri ile kaydedilmiştir.

4421 NİTELİK KODU NEDİR?

4421 nitelik kodu bulunan kadrolara "Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak" şartı ile başvuru yapılabilinmektedir.

6506 NİTELİK KODU NEDİR?

6506 nitelik kodu, şoför kadrosu için istenmektedir ve adayların B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları gerektiğini gösterir. 6506 nitelik kodu ile alım yapan kadrolara başvuru yapacak adayların B sınıfı ehliyetinin olması gerekmektedir.

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