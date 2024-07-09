Haberler Haberler GERİ SAYIM BAŞLADI! YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024

GERİ SAYIM BAŞLADI! YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024

YKS sonuçları için bekleyiş sürerken sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet süresi üzerinden erişilebilecek olan sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar ve ÖSYM YKS sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 18:53 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 18:53
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GERİ SAYIM BAŞLADI! YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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