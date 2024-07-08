YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL-2 geç başvuru tarihi ne?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL, bu yıl 2. kez yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 2 Temmuz olarak belirlenen adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara koyuldu. Peki YÖKDİL geç başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL-2 geç başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılır? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL 2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

11 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak YÖKDİL-2 için geç başvuru tarihi 10 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.