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YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL-2 geç başvuru tarihi ne?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YÖKDİL'in 2.'si için geri sayım devam ediyor. 11 Ağustos tarihinde yapılacak sınav için son başvuru tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL geç başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL-2 geç başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:07
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YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL-2 geç başvuru tarihi ne?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL, bu yıl 2. kez yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 2 Temmuz olarak belirlenen adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara koyuldu. Peki YÖKDİL geç başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL-2 geç başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılır? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL 2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

11 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak YÖKDİL-2 için geç başvuru tarihi 10 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

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