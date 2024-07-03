TUS 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | ÖSYM TUS 2. dönem başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

TUS/2 BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | TUS 2. dönem sınav takvimi ve başvuru tarihleri netleşti. ÖSYM tarafından gerçekleştiirlen Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavının 2. dönemine yönelik araştırmalar adaylar tarafından hız kazandı. ÖSYM TUS 2. dönem başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? sorguları yapılırken bilmeniz gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

TUS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık sınavı, tıp fakültesi mezunlarının bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi alabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Türkiye'de "TUS" olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, bu amaca yönelik düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, tıp fakültesi mezunlarının çeşitli tıbbi uzmanlık dallarında uzmanlık eğitimi alabilmeleri için bir kapı olarak kabul edilir. Sınav sonucuna göre adaylar, tercih ettikleri uzmanlık dallarında eğitim alabilecekleri hastanelere yerleştirilirler.