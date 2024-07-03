Haberler Haberler SSK 4A 4B 4C EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde kaç oldu?

SSK 4A 4B 4C EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde kaç oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği an geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, yılın 6. enflasyon verisini açıklamasıyla emekli ve memur zammı da belli oldu. Milyonlarca Bağ-kur, SGK / SSK, emekli sandığı (4A , 4B, 4C) emeklisi maaş zamlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Kök maaşa yapılan zam ve emekli zammı yüzde kaç oldu? sorusunun cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SSK 4A 4B 4C EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde kaç oldu?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Haziran ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memura yapılacak ara zam için rakamlar netleşirken emekli maaş zammı kök maaşa yapıldığı için hesaplama, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira üzerinden yapılmıyor. Peki Emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaş zamları...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Bu oranla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve emekli zamları da netleşecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme tarihinden önce zamların belli olması nedeniyle emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan memur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

Yüzde 20.06 zamlı: 64.349,21

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

Yüzde 20.06 zamlı: 56.953,16

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

Yüzde 20.06 zamlı: 21.614,74

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

Yüzde 20.06 zamlı: 37.399,10

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

Yüzde 20.06 zamlı: 27.216,65

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

Yüzde 20.06 zamlı: 26.761,96

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

Yüzde 20.06 zamlı: 19.052,33

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

Yüzde 20.06 zamlı: 46.421,30

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

Yüzde 20.06 zamlı: 50.800,24

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Arda Güler tarihe geçti...
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
DİĞER
Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."
Başkan Erdoğan'dan Astana çıkarması! ŞİÖ'de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze'nin sesi olacak
"Takımın kaskosu gibiydiler"
Dış basından sürpriz yorum: Osmanlılar...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak? 2024 Temmuz ara zammı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları
Haziran ayı enflasyon açıklandı son dakika!
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 memur ve emekli ara zammı belli oluyor
Deprem mi oldu son dakika 3 Temmuz
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Daha Eski
Demir adam Demir adam 01:28
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13
Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın 01:09
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek 01:05
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 01:03