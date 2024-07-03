SSK 4A 4B 4C EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde kaç oldu?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Haziran ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memura yapılacak ara zam için rakamlar netleşirken emekli maaş zammı kök maaşa yapıldığı için hesaplama, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira üzerinden yapılmıyor. Peki Emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaş zamları...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Bu oranla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve emekli zamları da netleşecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme tarihinden önce zamların belli olması nedeniyle emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan memur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

Yüzde 20.06 zamlı: 64.349,21

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

Yüzde 20.06 zamlı: 56.953,16

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

Yüzde 20.06 zamlı: 21.614,74

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

Yüzde 20.06 zamlı: 37.399,10

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

Yüzde 20.06 zamlı: 27.216,65

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

Yüzde 20.06 zamlı: 26.761,96

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

Yüzde 20.06 zamlı: 19.052,33

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

Yüzde 20.06 zamlı: 46.421,30

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

Yüzde 20.06 zamlı: 50.800,24

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98