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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Memur ve emekli ara zammı belli oluyor

Haziran ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz ara zammı için son veri olan kritik enflasyon rakamlarında beklenti anketi ve tahminler de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran enflasyonu beklenti anketi ve tahminler ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 08:24 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 08:35
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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Memur ve emekli ara zammı belli oluyor

HAZİRAN 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın 6. enflasyon verisi olan ve memur ve memur emeklisi zammı için kritik öneme sahip Haziran ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAZİRAN 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının altıncı enflasyon verisi olan Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 75,45, aylık ise 3,37 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 22,72 ve Memur Emeklisi için yüzde 17,38 olarak hesaplandı.

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