Haberler Haberler ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

Ekonominin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar için büyük önem taşıyan enflasyonun Haziran ayına ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Yılın 6. verisi olması sebebiyle büyük önem taşıyan bu verilerle birlikte tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) de belli oldu. Memur, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamlardan kira artışında kadar birçok kalemde etkili olan enflasyon için arama motorlarında sorgulanan '2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu, düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki artış, halkın alım gücünü etkilerken, üretici fiyatlarındaki değişim ise işletmelerin maliyetlerini ve karlılıklarını doğrudan etkileyen enflasyon rakamları, TÜİK tarafından her ayın 3'ünde kamuoyuna duyuruluyor. Peki 2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu, düştü mü, arttı mı? İşte TÜİK ÜFE TÜFE rakamları ve detaylar...

TÜİK 2024 HAZİRAN ENFLASYON KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2024 yılı Mayıs ayında, yıllık enflasyon yüzde 75,45, aylık ise 3,37 oldu.

A Milli Takım'a dev gelir!
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...
DİĞER
Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Arda Güler tarihe geçti...
"Takımın kaskosu gibiydiler"
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hemşire maaşı ne kadar 2024 Temmuz? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı
Engelli aylığı ne kadar oldu? | 2024 Temmuz zamlı güncel engelli maaşı
Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Doktor maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... 10:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:24
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı 09:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Daha Eski
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13