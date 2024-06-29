A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Tarabya Yam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g: 149 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500g: 99 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg:
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 129,50 TL
Sultan Dana Parmak Sucuk 400g: 175 TL
Başyazıcı Dana Evlik Sucuk 400 g: 175 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 g: 125 TL
Tarabya Yam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g: 149 TL
Dardanel Ton Balığı 2x170 gr: 99,90 TL
Duru Duş Jeli Çeşitleri 650 ml: 49,90 TL
Ülker Orman Meyveli 8Kek: 5,90 TL
Dido Çikolatalı Gofret: 8,50 TL
Ülker Çokonat Antep Fıstıklı Baklava Gofret: 12,50 TL
Ülker O'Lala Sufle Frambuazlı 70 g: 14,90 TL
Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç: 29,50 TL
Ülker Dankek Magma Karamelli: 8,50 TL
Ülker Hanımeller Kurabiye Çeşitleri: 9 TL