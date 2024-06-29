Haberler Haberler A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, bebe bisküvisinden süte binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 29 Haziran 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 08:24
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A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Tarabya Yam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g: 149 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500g: 99 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg:
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 129,50 TL
Sultan Dana Parmak Sucuk 400g: 175 TL
Başyazıcı Dana Evlik Sucuk 400 g: 175 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 g: 125 TL

A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Dardanel Ton Balığı 2x170 gr: 99,90 TL
Duru Duş Jeli Çeşitleri 650 ml: 49,90 TL

A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Ülker Orman Meyveli 8Kek: 5,90 TL
Dido Çikolatalı Gofret: 8,50 TL
Ülker Çokonat Antep Fıstıklı Baklava Gofret: 12,50 TL
Ülker O'Lala Sufle Frambuazlı 70 g: 14,90 TL
Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç: 29,50 TL
Ülker Dankek Magma Karamelli: 8,50 TL
Ülker Hanımeller Kurabiye Çeşitleri: 9 TL

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