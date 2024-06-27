Haberler Haberler ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt sular ne zaman gelecek? (27 Haziran 2024)

ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt sular ne zaman gelecek? (27 Haziran 2024)

Esenyurt 27 Haziran Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenyurt su kesintisi olan mahalleleri ve 27 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:44
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ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt sular ne zaman gelecek? (27 Haziran 2024)

ESENYURT SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 27 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenyurt 27 Haziran Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: AKEVLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 27/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 27/06/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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