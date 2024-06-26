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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA! Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 49'luk zammın ardından Temmuz ara zammına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Kamuda tasarruf önlemleriyle birlikte enflasyonun düşürülmesi amaçlanırken asgari ücrette ara zam konusu da gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi 2024? Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 12:17
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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA! Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 6.6 milyon vatandaşı doğrudan ve iç piyasaya etkileri sebebiyle de tüm vatandaşları dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi 2024? Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte detaylar...

BU YIL ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 20 bin 2 lira olurken, net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

  • Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL

  • Asgari Ücret Net: 17.002 TL

  • Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL

  • SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL

  • GSS Primi (aylık): 599,44 TL

  • GSS Primi (yıllık): 7.200 TL

💰Aylık NET Asgari Ücret: 17.002 TL

🕛Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL

🌞Günlük NET Asgari Ücret: 680,08 TL

📆Haftalık NET Asgari Ücret: 4.250,5 TL

💰Aylık BRÜT Asgari Ücret: 20.002 TL

🕛Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 88,89 TL

🌞Günlük BRÜT Asgari Ücret: 800,08 TL

📆Haftalık BRÜT Asgari Ücret: 5.000,5 TL

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