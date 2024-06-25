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Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? - MUHARREM AYI TARİHLERİ 2024 DİYANET

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı, Kurban Bayramı'nın ve Hac ibadetinin gerçekleştiği Zilhicce ayından sonra eda edilir. Peygamber Efendimizin 'Allah'ın ayı' diyerek önemine dikkat çektiği bu mübarek ay, toplumda 'aşure ayı' olarak da bilinmektedir. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2024 Muharrem ayı tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:09 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:10
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Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? - MUHARREM AYI TARİHLERİ 2024 DİYANET

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2023? | Aşure ayı olarak da bilinen ve Peygamber Efendimiz'in 'Allahîn ayı' diye nitelediği Muharrem ayı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın ardından gelen Muharrem ayı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak. Muharrem ayının bitişi ise 4 Ağustos Pazar günüdür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 16 Temmuz 2024 Salı gününe denk geliyor.

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ DİYANET

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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