İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ | Avrupa, Anadolu Yakası kurban satış ve kesim yerleri tam liste (ilçelere göre)

İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ 2024 | Kurban Bayramı, bu sene 16 Haziran Pazar gününden itibaren eda edilecek. İslam aleminin ikinci bayramı olan ve her yıl Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda Hac ve kurban kesme ibadetleri yerine getirilir. İstanbul'da kurban kesecek vatandaşlar arama motorlarında 'Kurban kesim yerleri 2024, İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri' sorgulamaları yaparken merak edilenleri haberimizde derledik...

İstanbul'daki kurban kesim ve satış yerleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılmıştır. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban kesim yerleri tam liste aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ

ADALAR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

AYA NİKOLA BELEDİYE ATÖLYESİ Büyükada Maden Mahallesi Aya Nikola Mevkii Yılmaz Türk Cad.

ESKİ AT AHIRLARI MEVKİİ Heybeliada Ayyıldız Caddesi sonu 96 ada 30 parsel

ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

MEHMET AYDIN DURSUNKÖY MAH.ENDÜLÜS CAD. NO.5

OSMAN ARSLAN HARAÇÇI MAH HACIMAŞLI CAD.NO.50/1

YAKUP SERİM BOYALIK MAH.DURSUNKÖY CAD.NO.149

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ HARAÇÇI MAH.KEBAN SOK.No.5

HASAN HÜSEYİN YÜKSEL TAYAKADIN MAH.KIZILOĞLU SOK. NO.13

Gülten KABAKCI TAYAKADIN MAHYassıören Cad. Kalkandere sk. No:11

AVCILAR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

MURATCAN İLGÜZ/ KARMAR CANLI HAYVAN LOJ. PTRL DIŞ TİC LTD. ŞİRKET TEM VİYADÜK ALTI YEŞİLKENTAVCILAR İBB SATIŞ VE KESİM YERİ

MURATCAN İLGÜZ/ KARMAR CANLI HAYVAN LOJ. PTRL DIŞ TİC LTD. ŞİRKETİ CİHANGİR - CİHANGİR MAH.

BAHÇELİEVLER KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

BAHÇELİEVLER GEÇİCİ KURBAN PAZARI Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. 545 Ada, 1 Parsel Bahçelievler/İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme Anonim Şti. Kayabaşı Mah.17. Bölge İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BAYRAMPAŞA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

YAŞAR ADAK Adaklık ve Kurban Satış Yeri - Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Cad. No:22

BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. Bayrampaşa Vakfı - Altıntepsi Mah. Akpınar Cad. No:112

BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. Adaklık ve Kurban Satış Yeri - Orta Mah. Anıt Sokak No:5

BEYLİKDÜZÜ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

Süleyman UYAR Dereağzı Mah. Seçkin Sok. No:9

BÜYÜKÇEKMECE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

Meztaş Mezbaha Sistemleri San. Ve Tic. Ltd Şti. Karaağaç Mahallesi Ulu Sokak No:2 (Mars Lojistik yanı)

ÇATALCA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

Çatalca Belediyesi Ferhatpaşa mah.

Çatalca Belediyesi Karacaköy mah.

Çatalca Belediyesi Fatih mah. Gül sok.

Sercan – Ramazan KIRTAŞ Akalan Mah. Akçay Sok. Çeşme Yanı No:14

Nazım KARAYİĞİT Akalan Mah. Dirayet Sk. No:3

Umut MUTLUER Akalan Mah. Dirayet sok no:110

Ramazan KARAYİĞİT Akalan Mahallesi.

Ayhan ÇÜVEN Aydınlar Mah. Kayın Pınar Sok. No:21

Suat ÖZBEY Bahşayiş mah Çanakkale cad No:2

Mehmet ÖZKAN Bahşayiş mah Çanakkale cad no:20/1

Cem ARAT Bahşayiş Mah. Çiçektepe Sok. No:45

Özgür Düzgün Belgrat Mah. Sultan Fatihi Cad. No:125

Selman ATİK Binkılıç Fatih Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:108

Ramazan KORKUT Binkılıç Fatih Mah Dolapdere Mevkii Marmara Sk. No:60

Ferhat ÜLKER-Mehmet ÜLKER Çakıl mah Parkın Karşısı

İbrahim TÜTÜNCÜ Çakıl mah Berhudar sok no:1/9

Ali ÇAVUŞ Çakıl Mah. Erik sk. No:19

İsmet GÜLŞEN Çakıl Mah. Gülşen Sk.

Mert KUZU Çakıl Mah. Üzeyir Coşkun Sk. No.9

Necati ARI Çakıl Mah Ali Çavuş Sok No:20

Mehmet KURT Çanakça Mah Değirmenaltı sok No:6

Ali KIR Çanakça mah Büyük Önder Atatürk cad no:27

Zeki OTURAK - Güven OTURAK Çanakça Mah Çanakça dede sok no:20

Ümit KARATABAN Çanakça mah Karacaköy cad

Burhan ÇEKİÇ Çanakça Mah. Atatürk Cad. No:68

Yalçın KIR Çanakça Mah. Değirmenaltı Sok. No:4

Seyfettin OTURAK Çanakça Mah.Çanakçı Dede cad No:12

Mehmet KEKLİK Sermet KEKLİK Çanakça Mah. Peri Çıkmazı Sok. No:248

Gökhan KEL Çanakça Mah Karacaköy Cad. No:204

Ergün ÇALIŞKAN Çanakça Mah. Büyük Önder Atatürk Cad. No:16

İskender AKKOÇ Çiftlikköy Mah.

Furkan ÇEkMİŞ Dağyenice mah Karacaköy cad. no:447

Salih AY Dağyenice Mah. Aheste Çıkmazı Sok. No:11

Erol ÖZEL Dağyenice Mah. Aheste Çıkmazı Sok. No:11

Volkan COŞKUN Dağyenice Mah. Şefaat Çıkmazı Sok. No:13

Yaşar DURAN Dağyenice Mah. Şefaat Çıkmazı Sok.

İslam SEZGİN Osman ŞAHİN Dağyenice Mah. Şefaat Çıkmazı Sok. No:2

Nedim KİSBO Dağyenice Mah. Şehitlik Yolu Güray Çıkmazı

Halil Atakan ŞENTÜRK Elbasan Mah. Ayvalı Dere Sok. No:1

Olcay SEÇİLİR Elbasan mah ulvi çıkmazı no:4

Ekrem SELVİ Elbasan mah incirlik sok no:2

Gülsen AYDOĞAN – Güney AYDOĞAN Elbasan mah. Bayrak Cad. No:1

Güray ÖZDEMİR Elbasan mah. Kadıköy Cad. No:51

Tugay KARADAĞ - Yadigar KARADAĞ Elbasan Mah. İnceğiz Cad. No:4

Kemal UÇKUN Ferhatpaş Mah. Süleyman Bingöl cad. Çare Sk.

Muhammet ERDEM Ferhatpaşa Mah. Süleyman bingöl cad kovalık sok no:14

Mülayim GİDER Ferhatpaşa Mah. Gonca Sok No:6

Ahmet TİMUÇİN Ferhatpaşa Mah. Süleyman Bingöl Cad. (Denizli Mah.)

Hüseyin ÇAKIR Ferhatpaşa Mah. Süleyman Bingöl Cad. (Denizli Mah.)

Çağdaş Savaş Özgören Ferhatpaşa Mah. Süleyman Bingöl Cad. No:17 (Denizli Mah.)

Yücel BULDUR Ferhatpaşa Mah. Süleyman Bingöl Cad. (Denizli Mah.)

Büyükler Zahire Suat BÜYÜK Ferhatpaşa Mah. İstasyon Cad. No:42

Fazıl DAVRAN Ferhatpaşa Mah. Müftü Davran Çıkmazı Sokağı No:6

Murat BARÇIN Gökçeali Mah Balkan Sokak no:34

Osman ÇEREZ Gökçeali mah çamlık sok

Selhattin BOZKUŞ Gökçeali mah gezegen sok no:28

Ali KULABER Gökçeali Mah. Beste Sok.

Osman KULABER Gökçeali Mah. Beste Sok.

Ferhat ŞAHİN Gökçeali Mah. Gezegen sok. no:23

Bahattin ŞİMŞEK Gökçeali Mah. Gezegen Sok. No:9

Fesih BOZKUŞ Gökçeali Mah. İkizler Çeşmesi Sok. Çiftlik

Osman AKTAŞ Gökçeali mah. Kazım Karabekir Cad. no:6

Dursun Ali DURMUŞ Gökçeali Mah. Mehmet Akif ersoy Cad. No:2

Yavuz ŞAHİN Gökçeali Mah.Başöğretmen Atatürk Cad. No:37

Nurettin ARSLAN Gökçeali Mah. Kazım Karabekir Cad. No:30

VEDAT AKTAŞ Gökçeali Mah. Balkan Sokak

Ruhşen ÇELİK Gökçeali Mah. Ayazma Sok. 152 ada/1 parsel

Arslan DUMAN Gökçeali Mah.Kazım Karabekir Sok. No:30 Aslan Duman Çiftliği

Mehmet Sabri KILIÇER Gümüşpınar mah estergon sok no:13

Sevdi KAÇAR Gümüşpınar Mah. Aydınlıklar Sok. No:23

Kaan AKSOY İhsaniye Pınarca

Erdal ATAR İnceğiz mah Arif Nihat Asya cad no:15/1

Hamdussena YAĞMUR İnceğiz mah inceğiz sok no:98-100 İmamoğlu çiftliği

Bülent ŞAHİN İnceğiz Mah. İnceğiz Cad. No:86

Fedai IŞIK İnceğiz Mah. Kabakça Cad. No:13

Ümit Kerim DİŞDOLU İnceğiz mah melike sok

Numan YILMAZ İnceğiz Mah Alacalı Sok No:3

Recep KAHRAMAN - Raif KAHRAMAN İzzettin Mah özgürlük cad no:54 d:2

Ali SIĞIN İzzettin Mah.

Burhan SEKMEN İzzettin Mah. Bahar sok no:14

Ahmet SOYER İzzettin Mah. Destan Sok. No:1

Hamdi SEKMEN İzzettin Mah Kırım Cad Doburca sok

Erdal GEZER İzzettin Mah. Farabi Sk. No:12

Barış KARABATAK İzzettin Mah. İstasyon Cad. Nadide Sk.

Gökmen ÖZÜN İzzettin mah Selim Sok. No:11

Elif ÖZTÜRK İzzettin mah

Aydın ERDEM İzzettin Mah. Nazlıgül Sok. No:5 D:3

Umut AKKAN İzzettin Mah Millet Cad No:10

Murat GÖRÜR Yemliha GÖRÜR Kabakça Mah. Halil Paşa Cad. No:6

Salih CEYLAN Kabakça Mah. Mabet Çıkmazı No:18

Erdal ATAR Kabakça Mah. Rüzgar Sok Mansur Çıkmazı No:3/3

Şerif UZUN Kabakça Mah Cemal Ogan Cad No:70

Akın CENGİZ Kabakça Mah

Bilal ÖZBAY Kabakça Mah Halil Paşa Cad. Doğancalar Mevkii

Aykut BÜYÜKBAYRAK Kalfaköy Mah. Mezarlık Cad. No:87

Sinan FİLİZ Kalfaköy Mah Hicran Çıkmazı No:8/A

İrfan CAN Kabakça Mah. Aşure Sok. No:34

Murat YAVAŞ Karamandere mah akbaş sok no:20

Yılmaz ARSLAN Kaleiçi Mah. Gökhan Kolaycıoğlu Sok. no:40

Sait EVREN KaleiçiMah Hanice Cad Karaçalı Mevkii

Hakan DEMİRKOL Kaleiçi Mah. Ova Sok. No:11 Eski Çoban Yoğurdu altı

Mahmut DEMİR Kaleiçi Mah. Karaman Sok. No:48

Tayfun CAN Kestanelik mah bağlar cad itibar sok no:3

Fırat KAYPAK Kestanelik mah İlim Sok. No:8

Erdoğan SEÇKİN Kestanelik Mah. Bağlar Mevkii İmren Sk.No:1/2

Mücahit ÇAVDARLI Kestanelik Mah. Budak Sok. No:16

İsmet İRMAK Kestanelik Mah. Kestanelik Cad. No:14

Mutlu Gönen Çiftliği – Ali COŞKUN Kestanelik Mah. İstanbul cad. Mutlu Gönen Çiftliği

Mustafa KARABULUT Kestanelik Mah. Kestanelik Cad. No:37

Aykut ÇAKIR Kestanelik Mah. Okul Sok. No:1

Mehmet SARIBOĞA Kestanelik Mah. Budak Sok 177 ada 4 parsel

Turan METİN Kızılcaali mah samet sok

Soner BEKE Muratbey Merkez Mah. Hayrabolu Cad. No:16

Özdemir POLAT Nakkaş mah Ali Rıza Efendi cad no:106

Serkan TEKİN Nakkaş mah eyüp pehlivan cad çangır sok no:7/A

Talip ÇİFTÇİ Nakkaş mah.

Ercüment ÖĞE Nakkaş Mah. Baş Komutan Cad. No:66/1

Gökhan YOLASIĞMAZ Nakkaş Mah. Harmanlıklar Cad. No:40 Malatyalılar Çiftliği

Ferit ÖZER Nakkaş Mah Ali Rıza Efendi cad no:84

Sadettin GÜNAY Nakkaş Mah. Harmanlıklar Cad. No:85

Mehmet KARABULUT Nakkaş Mah. Harmanlıklar Cad. No:81/1

Sadık ERMİŞ Nakkaş Mah. Ören Bayırı Cad.

Arif AKKAYA Nakkaş Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No:44

Ahmet DEMİR Nakkaş Mah Harmanlıklar Cad No:73

Zekeriya ÇAKIR Oklalı mah kayyum sok no:2

Sinan KARABULUT Oklalı mah küptepe sok no:33

Fatma SALİHOĞLU Oklalı Mah. Eski Edirne Yolu No:2288

Abdulcebbar KARATAŞ Oklalı Mah. Kazan Sok. No:23

Hasan ARICI Oklalı Mah Kaşmir Çımazı Sok. No:6

Selahattin SAÇIK Oklalı Mah Kerim Çıkmazı Sok No:6

Ali YILMAZ Ovayenice mah. Tepe Çayır Sok. No.34

İSMAİL AĞA DERNEĞİ

MAHMUT OSMAN

SEYFETTİN İNANÇ Ovayenice Mah. Tepeçayır Sok. No:40

Nahit ÇAKI Ovayenice Mah. Çatalca Cad. No:161

İdris BAŞARAN Örcünlü Mah. Başaran Sok. No:11

Rafet ARDA - Sevim ARDA Örcünlü Mah. Erdoğan sk.No:4

Ferdi ÖZKAN Örcünlü Mah. Özkan Sok. Çatalca/İST.

Nurettin ARDA - Ayhan ARDA Örcünlü Mah. Toros sok.

Kasım DEMİR Örencik mah örencik cad no:9

Mustafa KEKLİK Örencik mah yeryüzü sok

İdris AKTAŞ Subaşı Mah Köse çıkmazı sokak no:6

Gencay GELEN Subaşı mah köşe çıkmazı sokak no:10

Adem NAR Subaşı Mah. Çamşırdere Sok. No:6

Muharrem ÇELİK Subaşı Mah. Karasu Cad. No:62

Dursun KORKMAZ Subaşı Mah. Karasu Cad. No:91

Tekin DAŞDEMİR Subaşı Mah. Pilotlar Çıkmazı Sk. No:5

Adil YÜKSEK Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No:321

Ali Rıza ERMAN Subaşı Mah. Kudret Sok

Yahya ARILI Yalıköy İstanbul cad no:61

Onur TAŞ Yalıköy Mah. Candan Sok. No:17

ESENYURT KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

ESENYURT BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ-BÜLENT KIZILDAŞ SELAHADDİN EYYUBİ MAH. UĞUR MUMCU CADDESİ 305. ADA 51. PARSEL

EYÜPSULTAN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ Güzeltepe, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Cem ÖZGÜR Merkez Mahallesi Sultan Reşat Cdeesi No:10

GAZİOSMANPAŞA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ MEVLANA MAH. 881 SOK.NO:32 AKŞEMSETTİN BULVARI KESİŞİMİ

KAĞITHANE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİYADÜK ALTI 1. KISIM HAMİDİYE MAH. ANADOLU CAD. VİYADÜK ALTI

SİLİVRİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ MAH. 7067 SOKAK NO : 2-2/1-4 (2040 ADA 1 PARSEL )

SULTANGAZİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ Cebeci Mah.Selçuklu Bulvarı Taşocağı Yolu Cebeci Trafo Merkezi Arkası

ŞİŞLİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

SERDAR ÖZGÜR Halıl Rıfat Paşa Mah Darulaceze cad No:51(DARÜLACEZE KOMPLEKS)

ZEYTİNBURNU KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

RAMAZAN DEMİR Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No: 55 (Demir Adaklık)

MEHMET ÜNLÜ Kazlıçeşme Mah. Zakirbaşı Sk. No:1 Erikli Baba Türbesi (Erikli Baba Adaklık)

KEMAL PEKİN Merkezefendi Mah. Fırın Sk. No: 6 (Merkezefendi Adaklık)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ

ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ. Ferhatpaşa Mh. Efe Sk.

DURSUN ÜNAL Ferhatpaşa Mh. Kömürcü Yolu Mevkii

ABDULKADİR BİLDİRİCİ Ferhatpaşa Mh. Kömürcü Yolu Sk. 3/1694 Parsel

RAMAZAN PİLİS Ferhatpaşa Mah. G 67 Sk. 2/1696 Parsel İBB Yanı

SELÇUK KÖROĞLU Mimar Sinan Mh. Üsküdar Cd. No:1 Yedpa Tic.Mrk.

ÇEKMEKÖY KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

NURİ KILIÇAY ALEMDAĞ MAHALLESİ, ELMALI SOKAK, NO: 31

HAKAN DENİZ AYDINLAR MAHALLESİ, MİLLET SOKAK, NO: 38

AKİF ERSİN ÇATALMEŞE MAHALLESİ, ESENLİK SOKAK, NO: 40

MUSTAFA ALKAMA HÜSEYİNLİ MAHALLESİ, HOŞSOHBET SOKAK, NO: 5/1

İBRAHİM KAHRAMAN HÜSEYİNLİ MAHALLESİ, MERA SOKAK, NO:7

ARAS ÇAKIR HÜSEYİNLİ MAHALLESİ, MERA SOKAK, NO:42

DAVUT ÖZKAN KOÇULLU MAHALLESİ, DOĞRU SOKAK, NO:15

FERHAT ÇANKAYA KOÇULLU MAHALLESİ, DOĞRU SOKAK, 1 ADA, 48 PARSEL

ALİ PANCAR KOÇULLU MAHALLESİ, BAĞCI SOKAK, NO: 33

MUHAMMED KARTAL KOÇULLU MAHALLESİ, KOÇULLU CADDESİ,NO: 68

DAVUT SARIDAĞ KOÇULLU MAHALLESİ, DOĞRU SOKAK, NO: 5

ÇELEBİ KILIÇAY MEHMET AKİF MAHALLESİ, REFAH SOKAK, NO: 48

AYFER MACİT NİŞANTEPE MAHALLESİ, PORTAKAL SOKAK, NO: 2

EKREM ÇEVİK NİŞANTEPE MAHALLESİ, CUMA SOKAK, NO: 14

ALİ EŞREF ÖZAYDIN ÖMERLİ MAHALLESİ, DİNDERE CADDESİ, BİLA NO

TANER BAYRAM TURGUT ÖMERLİ MAHALLESİ, BARAJ CADDESİ, NO: 37-45

TAYYİP BESİ (HASAN ÇALIŞKAN) ÖMERLİ MAHALLESİ, URAN SOKAK, NO: 5

AHMET TOKSÖZ ÖMERLİ MAHALLESİ,KARAÇAM SOKAK,1009/4 ADA PARSEL

MESUT KÖKSALAN ÖMERLİ MAHALLESİ, BARAJ CADDESİ, NO: 25 /1

MURAT YURDAKUL ÖMERLİ MAHALLESİ, ARDIÇ SOKAK, 88 ADA 8 PARSEL

AHMET ÖZKAN ÖMERLİ MAHALLESİ, ŞİLE YOLU CADDESİ, No: 83

YAKUP TURGUT ÖMERLİ MAHALLESİ, BARAJ CADDESİ, NO:26

İLKER VOLKAN YASİN ÖMERLİ MAHALLESİ, BARAJ CADDESİ, NO: 11

ERSİN TAŞDEMİR REŞADİYE MAHALLESİ, DEFNE SOKAK, 1301 ADA 1 PARSEL

ENSAR KOPUZ REŞADİYE MAHALLESİ, ESENÇİLE CADDESİ, 612 PARSEL, NO: 12

TARIK AKYÜZ REŞADİYE MAHALLESİ, ALİPAŞA SOKAK, NO: 15

SEFA ÇATAL REŞADİYE MAHALLESİ, REŞADİYE CADDESİ, NO: 246

AHMET CILIZ REŞADİYE MAHALLESİ, ÇİFTPINAR SOKAK, NO:5

MUSTAFA CILIZ REŞADİYE MAHALLESİ, ESENÇİLE CADDESİ, NO: 9

ABDULLAH GİRGİN SIRAPINAR MAHALLESİ, CÖMERT SOKAK, 781 PARSEL

İSMAİL ÇETİN SIRAPINAR MAHALLESİ, BEYKOZ CADDESİ, NO: 105

YAVUZ OSMAN TÜTER SIRAPINAR MAHALLESİ, TÜYLÜ ÇAYIR SOKAK, NO: 15

İBRAHİM KAYA SIRAPINAR MAHALLESİ, BEYKOZ CADDESİ, NO: 26

OĞUZ DUMANCI SIRAPINAR MH. CÖMERT SK. 151 ADA ÇEKMEKÖY AHMET BAHADIR ÖMERLİ MH. MERDAN SK. TOP SAHASI ALTI

YAVUZ GÖZEL ÇATALMEŞE MH. SARAY CD. NO:174

CUMA KÖSE SIRAPINAR MH. TÜYLÜ ÇAYIR SK. 628/149 ADA/PARSEL

ZEKİ ARICI ALEMDAĞ MAHALLESİ, ELMALI SOKAK, NO: 35

DAVUT KELEŞ HÜSEYİNLİ MAHALLESİ, KALYON SOKAK, NO: 11

KARTAL KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

KARTAL İLÇESİ KAMU KURUMLARINI VE HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ (BAYRAM SONGUR) KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. NO: 51 (ECZACIBAŞI A.Ş. AİT TAŞINMAZ)

İHTİYAR BABA ÇİFTLİĞİ (SATIŞ) YAKACIK ÇARŞI MAH. ASİLTÜRK CAD. BERGÜZAR SOK. NO:9

MALTEPE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

Yakup ÜREYİL Gülsuyu Mah. 16477 Ada, 25 parsel

Tayfun SAKIN Başıbüyük Mahallesi 1766 Ada, 11-12-20-21 Parsel

PENDİK KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

İSYÖN( İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ) KURNA AKSOYLAR BESİ HAYVANCILIK NAKLİYAT VE TARIMCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BALLICA

AZİZ NECATİ KÖSE BALLICA

DAVUT GENÇ BALLICA

EMİRHAN ALTINKUM BALLICA

EMRE KILIÇ BALLICA

FAİK GENÇ BALLICA

FERHAT OSMAN GENÇ BALLICA

İBRAHİM GENÇ BALLICA

İSMAİL KORAY BALLICA

MAHMUT GENÇ BALLICA

MUSTAFA YILDIRIMOĞLU BALLICA

NECMETTİN SARI BALLICA

SİNAN KARAY BALLICA

AKIN KOÇAK EMİRLİ

BAYRAM IŞIK EMİRLİ

BERAT KUTLAY EMİRLİ

BİLAL OGUR EMİRLİ

BURHAN AYDIN EMİRLİ

CÜNEYT SEVİ EMİRLİ

DENİZ DOĞAN EMİRLİ

GÖKHAN YILDIRIM EMİRLİ

HASAN KEPENEK EMİRLİ

MEHMET OVA EMİRLİ

MEMET PUSA EMİRLİ

MUHSİN TÜZÜN EMİRLİ

ORHAN AYDIN EMİRLİ

ÖMER YILMAZ EMİRLİ

ÖNDER AYRIBASLI EMİRLİ

ÖZER ÖZBEK EMİRLİ

RAMAZAN DEMİR EMİRLİ

TAHİR DENİZ EMİRLİ

UFUK ÖZGÜL EMİRLİ

YAVUZ ÇAKIR EMİRLİ

MEHMET ŞERİF AĞIRBAŞ EMİRLİ-MERKEZ

MUHAMMET GÖK EMİRLİ-MERKEZ

ZELİHA BALLIKAYA EMİRLİ-MERKEZ

ETAŞ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖÇBEYLİ

ABDULLAH AKPINAR GÖÇBEYLİ

ALİ SEZER GÖÇBEYLİ

CİHAN DİLEK GÖÇBEYLİ

CUMHUR ATAM GÖÇBEYLİ

EMRAH SABAY GÖÇBEYLİ

EMRE BİLİR GÖÇBEYLİ

ENSAR COŞKUN GÖÇBEYLİ

EREN DAĞTEPE GÖÇBEYLİ

EYÜP DİLEK GÖÇBEYLİ

FATMA DİLEK GÖÇBEYLİ

HASAN PARILDAR GÖÇBEYLİ

İSMAİL PARILDAR GÖÇBEYLİ

İSMAİL ALBAYRAK GÖÇBEYLİ

KEMAL DURGUN GÖÇBEYLİ

MEHMET BAŞARAN GÖÇBEYLİ

MUSTAFA IŞIKOĞLU GÖÇBEYLİ

NECATİ GÜNAY GÖÇBEYLİ

SAMET KOÇ GÖÇBEYLİ

SERVET GEYİK GÖÇBEYLİ

ŞÜKRÜ KILIÇ GÖÇBEYLİ

ÜSAME BİLİR GÖÇBEYLİ

YAŞAR CAVLANLAR GÖÇBEYLİ

CENGİZ CAN GÖÇBEYLİ-MERKEZ

SAYGI KUYUMCULUK İLET.OTO.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. KURNA

ADEM YENĞİN KURNA

CEMALİ TEMİZ KURNA

ERDOĞAN USTA KURNA

HASAN YILDIZ KURNA

KENAN PUSA KURNA

MERVE PUSA KURNA

MURAT TEMİZ KURNA

NUMAN EKŞİ KURNA

ORHAN KAYA KURNA

SABAHATTİN ATEŞ KURNA

SALİH ZAFER KUYUCU KURNA

SELAMİ DOĞAN KURNA

SÜLEYMAN ÇOLAK KURNA

TAHİR BAKIRCI KURNA

TARIK TİKTAŞ KURNA

YILDIRIM KAYA KURNA

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM TENİLEME AŞ KURNA

GÜLER KAYA KURNA-MERKEZ

HABİB VEDAT AKARÇEŞME KURNA-MERKEZ

ABDURRAHMAN ÇELİK KURNA-UZUNDERE

ALLAHVERDİ KARAGÖL KURNA-UZUNDERE

MUHAMMED FATİH ÖRS KURNA-UZUNDERE

ÖMER KARAGÖL KURNA-UZUNDERE

ARZU ALTINKUM KURTDOĞMUŞ

ERKAN GÜRDAĞ KURTDOĞMUŞ

HURİYE İRAÇ KURTDOĞMUŞ

İSMAİL YAZICI KURTDOĞMUŞ

MURAT SARAÇ KURTDOĞMUŞ

SEDAT SİVRİ KURTDOĞMUŞ

SİNAN ULUAKAN KURTDOĞMUŞ

SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

İ.B.B.-İSYÖN A.Ş Paşaköy Mah. Baraj Yolu Cad. İski Arıtma Tesisi Yanı

SANCAKTEPE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fatih Mah. Bakkalköy Cad. No:1 8370/1 Parsel

Cafer AYDIN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Bahaddin KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Aladdin KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Fatih KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Halil KARATAŞ Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Erdal KARTAL Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Ender KARA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Ali Turan AYDIN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Fikret BAYRAM Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Yıldız DAĞCI Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Telhan TAKAN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Çelebi ÇOŞAN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Naim BAYAR Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Cihan ÖNBAŞ Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Selami GÖRÜR Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Nazmi AKSOY Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Buğra ÖNBAŞ Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Emrullah YILDIZ Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Selim ODABAŞI Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Yavuz KARAHAN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Yavuz KARAHAN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Mehmet Nuri KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Şirin KILIÇÇEKEN Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Hakkı KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Sinan ÇELİK Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Yakup KAYA Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

Kemal TAŞDEMİR Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

İlhami KAVAK Paşaköy Hayvancılık İşletmesi

SULTANBEYLİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SATIŞ VE KESİM YERİ Battal Gazi Mahallesi Karadeniz Caddesi 362 Ada, 2 ve 9 Parsel

ŞİLE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

TEVFİK KILIÇ KERVANSARAY

EKREM ERTAN KERVANSARAY

VELİ İNCE KERVANSARAY

HÜSEYİN YAĞCI KERVANSARAY

EMİNE COŞKUN KERVANSARAY

ERCAN BAYRAK KERVANSARAY

YILMAZ TARAKÇI KERVANSARAY

SUAT ALBAYRAK KERVANSARAY

SALİH ÇAKAR KERVANSARAY

MEHMET CAMBAZ KERVANSARAY

MAHMUT YAVUZ KERVANSARAY

ALİ ODABAŞI KERVANSARAY

MEHMET SEZER KERVANSARAY

BİLAL İNCE KERVANSARAY

HÜSEYİN KÖMÜRCÜ KERVANSARAY

HAYDAR İNCE KERVANSARAY

HAKAN ÖZUDURUK KERVANSARAY

KEREM DURUŞ KERVANSARAY

MEHMET ZEKİ BALI KERVANSARAY

NUMAN ŞİMŞEK KERVANSARAY

SÜLEYMAN YAĞCI KERVANSARAY

İSMAİL ODABAŞI KERVANSARAY

İSMAİL TUNAHAN YAĞCI KERVANSARAY

MEHMET YAĞCI KERVANSARAY

MEHMET YAĞCI BIÇKIDERE

ERHAN CEYHUN ERENLER

ÖZKAN ÖZKAYA KORUCUKÖY

BİRKAN YILDIZ KORUCUKÖY

MEHMET KOYUNCU SATMAZLI

ÖZKAN ÖZKAYA SATMAZLI

FATMA PEKŞEN SATMAZLI

TAHSİN BAŞAK SATMAZLI

YUSUF KARADEMİR SATMAZLI

MUSTAFA KOYUNCU SATMAZLI

ŞEMSİ KOPUZ AHMETLİ

Mert kardeşler AHMETLİ

TEMEL YAYLA AHMETLİ

CELALSİN ŞEREF AHMETLİ

İSA ÜNLÜ AHMETLİ

AYDIN YILMAZ AHMETLİ

YALÇIN ÇELİK MERKEZ-ÇAVUŞ MAH.

MEHMET KAMİL ÇEVİK KARAMANDERE

COŞKUN YILMAZ KARAMANDERE

MEHMET NURİ YAVUZ KÖMÜRLÜK

MAHMUT YAVUZ KÖMÜRLÜK

OSMAN PEHLİVAN KÖMÜRLÜK

AHMET KARAARSLAN KÖMÜRLÜK

MUSTAFA KARAARSLAN KÖMÜRLÜK

MUSTAFA YILDIZ KÖMÜRLÜK

SAMETHAN YAŞAR KERVANSARAY

ZAFER ARSLAN ESENCELİ

SÜLEYMAN KIRMAN ESENCELİ

SELMAN GÜL ESENCELİ

TURGAY KIRMAN ESENCELİ

CENGİZ BAHADIR ORUÇOĞLU

ELVAN BAYRAM ORUÇOĞLU

İSMET AYDIN ORUÇOĞLU

MEHMET ARABACI ORUÇOĞLU

KADİR UYGUN ORUÇOĞLU

AHMET DEMİR ORUÇOĞLU

ŞİLE BAHADIR YENİÇERİ ORUÇOĞLU

MEHMET ALİ SAĞLAM ORUÇOĞLU

EMRE RENK ORUÇOĞLU

NEŞE DERE YEŞİLVADİ

ALİCAN ÖZDEMİR YEŞİLVADİ

LEVENT YALÇIN YEŞİLVADİ

RAMAZAN ACAR SATMAZLI

ŞİLE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ ÇAYIRBAŞI

TUZLA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

SAİM TAŞDAN (HEM SATIŞ HEM KESİM YERİ) MESCİT MAH. FEYZULLAH CAD. NO:1

ELİF ET VE MAM.SAN.VE TİC.AŞ (HEM SATIŞ HEM KESİM YERİ) AYDINLI MAH. AYDINLI YOLU CAD. TAN SOKAK NO: 2

ÜMRANİYE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ LİSTESİ

Spor Kulübü-Hekimbaşı HEKİMBAŞI-Hekimbaşı Mah. Küçüksu Cad.

Ümraniye Spor Kulübü-Esenkent ESENKENT-Esenkent Mah. Erzincan Cad. Barajyolu Kesişimi Ümraniye/İSTANBUL