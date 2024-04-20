Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Nisan Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Nisan Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:50
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💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Nisan Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

15 - 8 - 26 - 88 - 47 - 32 Joker: 79 Süperstar: 12

👉 Sayısal Loto 20 Nisan Cumartesi sonucu için TIKLA

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