TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? Valilik duyurdu: 19 Nisan Cuma Tokat'ta okul var mı?

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? | Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 18 Nisan Perşembe akşamı meydana gelen şiddetli sarsıntı vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen depremin merkez üssü Sulusaray, şiddeti ise 5,6 olarak ölçüldü. AFAD, deprem nedeniyle hasar gören binalara vatandaşların girmemesi konusunda uyarılarda bulunurken vatandaşlar, Tokat'ta okul tatil mi? 19 Nisan Cuma Tokat'ta okul var mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Valilik açıklaması...

19 NİSAN CUMA TOKAT'TA OKUL VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının resmi internet sitesinde, saati 18.11 olarak belirlenen depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi, şiddeti ise 5,6 olarak kaydedildi. 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları söylenirken Tokat'ta 19 Nisan Cuma günü okullar tatil edildi.

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Tokat Valiliği, Tokat'ta 19 Nisan Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek."

CAN KAYBI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden Yeşilyurt ilçesinde 1 kişinin etkilendiğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Sulusaray'da bir ev ve bir cami minaresinin yıkıldığını, depremden etkilenen kimsenin olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi: "5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup, etkilenen olmamıştır. Yozgat'ın Gümüşsuyu köyünde bir ev, Yelken köyünde bir ev, Elmalıçiftliği köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır."

Öte yandan deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen… April 18, 2024

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Tokat'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, bölgede 750 personelin sahada görev yaptığını belirtti. Tokat'ta 191, Yozgat'ta 7 konutta hasar olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Karaoğlu, "Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz" dedi.

Karaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Herhangi bir yaralımız ve can kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada, köylerin tamamı tarandı. Şu ana kadar Tokat'ta 576 ihbar, Yozgat'ta 250 ihbar var. Hepsine cevap vererek inceleme yaptık. Ön inceleme sonucu, Tokat'ta 191 konutta hasarlar var, yıkık değil. Yarın hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Yozgat'ta 7 konutta ön hasar tespitimiz var. Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz. Bölgede, ulaşımda, altyapıda, elektrikte ve haberleşmede herhangi bir sorun yok. Tedbir olarak Tokat'ta eğitime bir gün ara verdik. Yozgat'ta ise 3 ilçede eğitime bir gün ara verdik. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. 750 personelimiz vatandaşımıza yardım ediyor"