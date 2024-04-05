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SAĞLIK BAKANLIĞI KURALARI ÇEKİLDİ - SON DAKİA | Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekilişi sonuç ekranı

İŞKUR üzerinden başvurusu alınan Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekimi gerçekleştirildi. 3-4 Nisan tarihlerinde yapılan kura çekilişinin ardından sonuçlar araştırılıyor ve merak ediliyordu. Adaylar, kura çekim sonuçları ve isim listesi ekranına ulaşmak için detayları sorguluyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:10
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURALARI ÇEKİLDİ - SON DAKİA | Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekilişi sonuç ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde istihdam edeceği 8 bin işçi alımı için kura çekimi gerçekletirildi. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan kura çekimi 3-4 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Bu kura çekimi ardından sonuçlar merakla bekleniyordu. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda alım yapılacak olan kura çekimi sonuç ekranı ve tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL KURA ÇEKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi. İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8.000 asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi. Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL KURA ÇEKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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