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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı. 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sınav için öğrenciler sorgulara başladı. Sınav 3 oturumda gerçekleşmiş ve binlerce aday katılım sağlamıştı. AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 00:20 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 00:30
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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı mı?

AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları, 23 - 24 Mart tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan sınava katılan öğrenciler, sonuçlar için bekleyişe geçti. Binlerce öğrencinin cevabını araştırdığı 'Açıköğretim 2. Dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu ve tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

AÖF vize sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

AÇIKÖĞRETİM 2. DÖNEM VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının sonuçları belli oldu.

AÖF VİZE SINAVLARINDA BARAJ PUANI VAR MI?

Vize sınavlarında baraj puanı yoktur. Mart ayında yapılan ara sınavlar, dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek. Vize sınavında başarı notu alt sınırı 35 olurken bu notun altında olan öğrenciler FF harf notu alacak. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

AÖF vize sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

AÖF VİZE SINAVINA GİRMEYENLER FİNAL SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Vize sınavına girilmeyen bir dersin final sınavına katılım sağlanabilir. Bir ders için Ham Başarı Puanı, ara sınavın %30 u, bitirme/telafi sınavlarının %70'i dikkate alınarak hesaplanır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavları 25 - 26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak.

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