1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçim için yeniden sandık başına gidecek. Belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirleneceği seçimden sonraki gün olan 1 Nisan'da okulların tatil edileceği biliniyor. Peki 1 Nisan resmi tatil mi 2024? 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? İşte detaylar...

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

Seçimlerden bir sonraki gün olan 1 Nisan, okullarda oy kullanılacağı için öğrenci ve öğretmenlere tatil ilan edildi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

1 NİSAN'DA BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Bu nedenle bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler 29 Mayıs Pazartesi günü hizmet verecek.

Öte yandan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." .