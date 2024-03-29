DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI? SON DAKİKA YÖK'ten denklik açıklaması

SON DAKİKA YÖK'TEN DENKLİK AÇIKLAMASI | Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir karar aldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olanlara, doğrudan denklik verilemesi kararlaştırıldı. Ayrıca ilkk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS'ye girme şartı aranmayacağı bildirildi.

DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI?

Düzenlemeye göre; sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak. İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.