Haberler Haberler VAV Radyo Türkiye’nin her yerinde: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir frekansları

VAV Radyo Türkiye’nin her yerinde: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir frekansları

VAV Radyo, ramazan ayında da manevi iklimin buluşma noktası olmaya devam ediyor. VAV Radyo’nun 3 büyük ildeki frekansları ise şöyle: İstanbul 105.2 - Ankara 101.3 – İzmir 106.7

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 15:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VAV Radyo Türkiye’nin her yerinde: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir frekansları

İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp; ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işlendiği VAV Radyo, Türkiye'nin her yerinde…

VAV Radyo'nun 3 büyük ildeki frekansları ise şöyle;

-İstanbul'da 105.2

-Ankara'da 101.3

- İzmir'de 106.7

VAV Radyo'da ramazan boyunca; Kur'an-ı Kerim okunuyor, İslam tarihi anlatılıyor, dini sohbetler yapılıyor...

'VAV Radyo&TV' uygulaması 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden kolayca telefonla yüklenebiliyor.

App Store'dan indirmek için tıklayın

Google Play'den indirmek için tıklayın

VAV RADYO&TV NEDİR?

Zengin içeriğiyle yetişkinlerden, çocuklara kadar her kesime hitap eden; Kur'an-ı Kerim'den podcaste, İslam tarihinden edebiyata, sanattan sağlığa, dizilerden, çocuklara özel içeriklere kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz içerik platformudur.

VAV RADYO&TV'DE NELER VAR?

Hafızlardan cüz, sure, Aşr-ı Şerif ve tefsir podcastleri dinleyebilir, Vav TV'de yayınlanan programların tüm bölümlerini kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

Hem küçüklere hem de büyüklere hitap edecek şekilde "Kur'an-ı Kerim dersleri"nden faydalanabilirsiniz.

Çocuklarımıza dini ve kültürel değerlerimizi çizgi filmlerimiz ve oyun atölyelerimiz üzerinden öğretebilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim uygulaması üzerinden hatimlerinizi gerçekleştirebilir, uygulama üzerinden ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, "işaretlediğim sayfaya git" seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Uygulamada bulunan "Fihrist" seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetlere erişebilirsiniz.

Hem dinleme hem de izleme seçenekleriyle ünlü isimlerden ilahilere, birbirinden kıymetli sohbetlerden, TV programlarına kadar birçok kaliteli içeriğe ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını, en güzel ve halis bir dille, eğitici anlatımlardan dinleyerek, ashabının yaşamına dair etkileyici bilgileri öğrenebilir, örnek alabilirsiniz.

24 saat canlı TV kanallarımız ile Smart TV'lerde istediğiniz an TV deneyimini yaşayabilir, reklamsız ve kesintisiz dizilerimiz ile ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

VAV RADYO&TV'DE ÇOCUKLAR İÇİN NELER VAR?

Çocuklar yaz tatillerini Kur'an kursu içeriklerimiz ile verimli şekilde değerlendirebilirler.

Çizgi filmlerimiz ve oyun atölyelerimiz ile kültür ve değerlerimizi eğlenerek öğrenebilirler.

Kısaca VAV RADYO & TV'de;

Kur'an-ı Kerim var

samimiyet var

bilgi var

doğruluk var.

VAV RADYO&TV ÜYELİK ÜCRETLİ Mİ?

Vav Radyo&TV üyelikleri ve indirmeleri tamamen ücretsizdir.

Vav Radyo&TV'ye nereden ulaşılır?

Vav Radyo&TV platformuna vavtv.com.tr üzerinden;

App Store, Google Play ve Smart TV'lerden ücretsiz indirerek kullanabilirsiniz.

DİĞER
Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan transferleri...
Başkan Erdoğan'dan Karabük'te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YDS NE ZAMAN? | 2024 YDS/1 hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek?
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet'te yurt dışı biletleri 1 Dolar - 1 Euro
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Mart rakamları
DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? 💧 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı! 15:14
Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden 15:02
G.Saray'da dev operasyon! Tam 24 futbolcu... G.Saray'da dev operasyon! Tam 24 futbolcu... 14:44
La Liga'da piyasa değerleri güncellendi! Arda Güler... La Liga'da piyasa değerleri güncellendi! Arda Güler... 14:36
Real Madrid'in hedefinde sürpriz isim var! Real Madrid'in hedefinde sürpriz isim var! 13:38
G.Birliği'nde Sinan Kaloğlu hedefi belirledi! G.Birliği'nde Sinan Kaloğlu hedefi belirledi! 13:12
Daha Eski
İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu 12:50
Milli maç saat kaçta? Milli maç saat kaçta? 12:36
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... 12:21
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... 10:09
Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" 10:16
Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede 10:30