Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz. Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.
Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz. Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/AxykNyl4Wz— TFF (@TFF_Org) March 14, 2024