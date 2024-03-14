Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz. Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.