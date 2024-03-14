Haberler Haberler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 13:47
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz. Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

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