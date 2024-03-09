Kentsel dönüşüm kredisi 2024 | Yüzde 0,69 faizli KENTSEL DÖNÜŞÜM kredisi başvurusu ne zaman? Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir?

kentsel dönüşüm kredisi 2024 | Kentsel dönüşüm kredisi başvurusu için bekleyiş sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yüzde 0,69 faizli 180 ay vadeli kredi için geçtiğimiz günlerde müjdeyi vermişti. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşların merak ettiği kentsel dönüşüm kredisi başvuru şartları ve konu ile ilgi güncel detaylar haberimizde...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki konuyla ilgili olarak "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Proje başvuruları ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.