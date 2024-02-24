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YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ? | 2024 ÖSYM YÖKDİL baraj puanı var mı?

ÖSYM tarafından her yıl 2 kez düzenlenen yabancı dil sınavı YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumu, 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve akademik personelin yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılacak YÖKDİL sınavına katılacak adaylar, baraj puanı için araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL baraj puanı kaç? 2024 ÖSYM YÖKDİL baraj puanı var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
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YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ? | 2024 ÖSYM YÖKDİL baraj puanı var mı?

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ? | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ilk oturumu için geri sayım sürüyor. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı hakkında YÖKDİL baraj puanı kaç? 2024 ÖSYM YÖKDİL baraj puanı var mı? sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2024 ÖSYM YÖKDİL BARAJ PUANI VAR MI?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği şöyledir:

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  • Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).
  • Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).
  • Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.
  • TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.
  • YÖKDİL sınavı, 100 üzerinden puanlanmaktadır. Sınavda 80 ve üzeri puan alanlar "başarılı" kabul edilirken, 100 tam puan alan adaylar "mükemmel" olarak nitelendirilir. YÖKDİL sınavının sonuçları, adayların dil becerilerini farklı alt alanlarda ölçen bir skor raporu şeklinde sunulur.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır. Dolayısıyla 2022-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2027 yılına kadar kullanılabilecek.

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