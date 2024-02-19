Haberler Haberler TARIM KREDİ'DEN YENİ KATALOG | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 19 - 23 Şubat

TARIM KREDİ'DEN YENİ KATALOG | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 19 - 23 Şubat

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19 - 23 Şubat tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 19-23 Şubat Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:00
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