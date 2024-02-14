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YAZ TATİLİ KISALACAK MI? | MEB çalışmalara başladı: Okula gitme süresi uzatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul süresini uzatıp tatilleri kısaltacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren iddiaya göre, yaz tatili süresi kısalacak ve okula gitme süresi, 180 günden 200 iş gününe çıkarılacak. İddayı duyan öğrenci, veli ve öğretmenler arama motorlarında 'Yaz tatili kısalacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:10
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YAZ TATİLİ KISALACAK MI? | MEB çalışmalara başladı: Okula gitme süresi uzatılacak!

YAZ TATİLİ KISALACAK MI? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın okula gitme süresini 180 güne çıkaracağı ve tatillerin kısalacağı iddiaları kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik çalışmalara başladı. İşte detaylar...

YAZ TATİLİ KISALACAK, OKUL SÜRESİ UZAYACAK

Sabah'ın haberine göre MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Yapılacak beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

20 GÜN ARTACAK

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor. Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TATİL SÜRELERİ

Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun. Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.

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