ŞABAN AYI İLK GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 2024 | Şaban ayı İLK GECE namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının gelişiyle birlikte Hz. Muhammed'in ayı olarak bilinen bu mübarek ayda yapılacak ibadetler araştırılıyor. Şaban ayının özellikle belli günlerini namaz, oruç, tesbih ve zikir gibi ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanan Şaban ayının ilk günü kılınacak namazlar, Şaban ayının ilk gecesi okunacak dualar, Şaban ayı ibadetleri 2024 DİYANET konularını haberimizde derledik. İşte Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? sorusunu yanıtı...

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Diyanet ve din görevlileri, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

"Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz."

ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban ayı Rasülüllah (s.a.v.)Efendimizin ayıdır.Bu itibarla bu ayda çokça salevatı şerife okumaya gayret etmek gerekir. Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır. Şa'bân ayı, şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, müminlere rahmet, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır.

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fâtiha,ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınır.

Tesbih namazı dört rek'attir.Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym.

Bu tesbih namaz için de şöyle okunur:

15 kere Sübhaneke' den sonra(Fatiha'dan önce),

10 kere Zamm-ı süreden sonra,

10 kere rukuda,

10 kere rukü'den kalkınca ayakta,

10 kere birinci secde'de,

10 kere iki secde arasındaki oturmada(celsede),

10 kere ikinci secde'de

Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.

İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 def'a okunur.

Üçüncü ve dördüncü rek'atler'de böyle kılınır.

Namaz bittikten sonra dua edilir.

Bu namazı şaban ayı başlangıcında özellikle zammı sure olarak 3 ekürsi okuyarak kılınmalı fakat diğer kandil gecelerinde ve Ramazan'ı şerif gecelerinde ihmal etmeyip kılarak işlenen günahlardan pişmanlıkla tevbe etmelidir.

ŞABAN AYININ İLK GECESİ OKUNACAK DUALAR

''Allâhümme bârik lenâ fî Şa'bân ve belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve yessir lenâ bi'l- Kur'ân."

ŞABAN AYI DUASI ANLAMI

Allah'ım bize Şa'bân-ı şerîfi bereketli kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) İmanla bitirmemizi nasib eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize kolaylaştır.

ŞABAN AYI HADİSLERİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

ŞABAN AYI İBADETLERİ 2024 DİYANET

Üç ayların İkincisi olan Şaban ayı ve onun 15. gecesindeki Berat Kandili de Mü'minlerce kutsal sayılmış , bu gecenin , diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Bu gece hakkında Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Allah Teâlâ, Şabanin 15. gecesi, -rahmetiyle- dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.'"6' "Şaban ayının ortasında (Berat gecesinde) gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz, Allah o gece , güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim; yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim; yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim-, yok mu şöyle, yok mu böyle!, der'"7'

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan , Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesininl81, Hicret'in ikinci yılında Berat Gecesi'nde vukû bulduğunu kabul etmeleri de bu geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber'in Şaban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek, onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri gözönüne alan İslam alimleri, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.

Şaban ayında oruç tutulması tavsiye edilen günler;

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

Şaban ayında ibadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler;