Haberler Haberler ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2024 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2024 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yılın ilk enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:40
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ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2024 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

ŞUBAT 2024 KİRA ARTIŞ ORANI | Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Şubat ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Şubat ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 2.500 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.000 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.500 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 18.750 TL

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