Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak 2024? | Ara tatilden sonra 2. DÖNEM NE ZAMAN başlıyor? - TATİL UZATILDI MI?

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR? | İlkokul, ortaokul ve liseler 19 Ocak Cuma günü 15 tatile giriş yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını bitirdikten sonra tatil yapıyorlar. Öğrenciler ise Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak 2024? Ara tatilden sonra 2. dönem ne zaman başlıyor? Tatil uzatıldı mı? gibi soruların yanıtını araştırıyor. bilmeniz gereken tüm güncel bilgileri MEB son dakika açıklamalarını sizler içİn derledik.

OKULLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇILACAK?

Okullar 5 Şubat 2024 tarihinde açılacak. Şubatın 15'inde başlayacak olan 2. dönemde MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN DİNLENME VAKTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla , 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıda, ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi.

Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.