EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye ek zam için nefesler tutuldu! İşte olası senaryolar

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi sebebiyle 3 haftadır ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Asgari ücrete yüzde 49, memura ise yüzde 49,25 zam oranının yanında emekli zammı düşük kalırken emekliye refah payı yeniden gündeme geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Başkan Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor. Yeni Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli değil.

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EMEKLİYE REFAH PAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrildi. Sabah'ın haberine göre, Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor. Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin yaşam standartlarını korumak için alternatif planlar üzerinde çalışıldı. En düşük emekli aylığında da refah payı veya seyyanen zam düşünülen formüller arasında yer alıyor. Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.

Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor. Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Öte yandan, emekliye ek zam gelmemesi veya %11,68 ek zam gelmesi halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

Mevcut maaş: 8.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.005 ₺

%49,25 zamlı maaş: 11.940 ₺

Mevcut maaş: 8.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 11.693 ₺ %49,25 zamlı maaş: 12.686 ₺

Mevcut maaş: 9.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 12.381 ₺

%49,25 zamlı maaş: 13.432 ₺

Mevcut maaş: 9.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 13.069 ₺ %49,25 zamlı maaş: 14.178 ₺

Mevcut maaş: 10.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.757 ₺

%49,25 zamlı maaş: 14.925 ₺

Mevcut maaş: 10.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 14.444 ₺ %49,25 zamlı maaş: 15.671 ₺

Mevcut maaş: 11.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.132 ₺

%49,25 zamlı maaş: 16.417 ₺

Mevcut maaş: 11.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 15.820 ₺ %49,25 zamlı maaş: 17.163 ₺

Mevcut maaş: 12.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 16.508 ₺

%49,25 zamlı maaş: 17.910 ₺