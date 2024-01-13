💰1 DOLAR KAÇ TL? | 13 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

13 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Ocak Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,10 (Alış) - 30,10 (Satış)
EURO: 32,95 (Alış) - 32,96 (Satış)
STERLİN: 38,24 (Alış) - 38,44 (Satış)
1 DOLAR = 30,10 TL
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👉13 Ocak Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.981,09
Gram altın satış: 1.981,47
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.341,00
Çeyrek altın satış: 3.399,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.683,00
Yarım altın satış: 6.789,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.324,00
Tam altın satış: 13.536,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.886,00
Cumhuriyet altını satış: 13.896,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.693,00
Ata altın satış: 13.887,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ocak Cumartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.