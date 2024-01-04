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PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)

Pendik'te 4 Ocak Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Pendik su kesintisi olan mahalleleri ve 4 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:11
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PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)

4 OCAK 2024 PENDİK SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Pendik 4 Ocak Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

PENDİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KURTKÖY MAH, YENİŞEHİR MAH., ŞEYHLİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/01/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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