SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU 2024 | SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU 2024 | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çeşitli kadro ve kontenjanlarda 59 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici alanlarında istihdam edilecek 59 personelde aranacak en büyük şartlardan birisi KPSS puanı olurken kurum bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında 'SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici alanlarında istihdam edilecek 59 personel alımı için başvurular 29 Aralık itibarıyla başladı. İlanda başvuruların 12 Ocak Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

2024 SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim Uzmanı adaylar; 29.12.2023 – 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Ardından uygun görülen adaylar Sınav Komisyonunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

Sözleşmeli Bilişim Uzmanı başvuru şartları için tıklayın

Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici başvuru şartları için tıklayın

SGK, 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplamda 46 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyleydi;

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; KPSS (B) (KPSSP3 puanı 60 ve üzeri olanlardan) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları ve sayıları belirtilen pozisyonların her birinin 3 katı kadar adaya yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplam 46 sözleşmeli personel alınacaktır.