ENGELLİLER İÇİN AYRILAN YERE PARK ETME CEZASI 2024 | Engelli park alanına park etme cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Engelli park alanına park etme cezası da merak konusu oldu. Peki, Engelli park alanına park etme cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

ENGELLİLER İÇİN AYRILAN YERE PARK ETME CEZASI NE KADAR?

2024 yılında engelli vatandaşlar için ayrılan park alanına park eden sürücülere 1.383 TL para cezası verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ