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ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Terk eden nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları

2024 yılı için geri sayım devam ederken kimileri güzel başlangıçları, kimileri ise geçmişte yaşadıkların düşünüyor. Yeni umutlarla dolu yeni yılda eski sevgilisine güzel bir mesaj göndermek isteyen, terk edilenlerin karşı tarafı pişman edeceği, bırakıp gidenlerin ise 'kalbimde yerin baki' göndermesi yapacağı en güzel yeni yıl mesajlarını haberimizde derledik. İşte | Terk eden, terk edilen nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:15
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ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Terk eden nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları

ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI | Bugünde aradığını bulamayanlar, geçmişte kalanlar, anı yaşayamayanlar, geleceği eskiye duyduğu özlemle harcayanlar… Yılın son saatlerinde eskiyi hatırlayan ve kendisini hatırlatmak isteyenler eski sevgiliye yeni yıl mesajları için araştırmalara başladı. Terk eden ve terk edilenlere özel en güzel yılbaşı mesajlarını sizler için derledik.

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TERK EDEN ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

💔Atı alan Üsküdar'ı gеçip gidеr bеlki, ama sеnin gibi ahı alan sıratı gеçеbilеcеk mi? 2024 başkalarının ahını almadığın bir yıl olsun dilerim. Benim ahım sana bu yıl da yeter!

💔Evet, 2023'te bir sebeple sevdim seni. Ama sanma ki bu böyle sürecek. 2024'te daha iyi bir sebeple sileceğim seni.

💔Ayaklarınla gitseydin yetişirdim, ama sen başkasıyla gittin. Yeni yılda ona da aynısını yapma!

💔2024'te ne olacak biliyor musun? Sen pişman, ben başkasının!

💔Duygusal olarak bittim, zihinsel olarak çöktüm, ruhsal olarak öldüm ama fiziksel olarak gülümsüyorum. 2024'te sen de böyle ol!

💔Bu yıl senin sırandı, devam et. Ama yeni yılda sıra bana gelmesin. Dua et!

TERK EDEN ESKİ SÖZLÜYE YENİ YIL MESAJLARI

💥Giden geri dönüyorsa, sevdiğinden değil, daha iyisini bulamadığındandır.

💥Ömür boyu kalacakmış gibi sevdik biz bazılarını, ömür boyu kalmayacaklarını bile bile. Bu yıl da yalnız bıraktın beni, bakma artık yüzüme!

💥Benim kimseyle uğraşacak vaktim yok. İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçerim. Sana otunu verdim, git ötede ye. Mutlu yıllar!

💥Senle olan hayallerimi sen öldürdün.. Senle olan anılarımı sen öldürdün. Aşkımızı basit insanların yıkmasına sen izin verdin. O yüzden işte sen de benim için öldün. Benim için geçmiş yılda kaldın!

TERK EDEN ESKİ NİŞANLIYA YILBAŞI MESAJLARI

💍Tam karakterin oturacakken sandalyeyi çekmişler sanki. Bu yıl ona bir yer bulsan iyi olur.

💍Sеnin yakarak külе çеvirdiğin kalbe bir başkası üflеyеrеk can vеrir. Bu yıl benim yılım olacak, yaralarımı saracak. Sen ağla dur beni kaybettiğin için.

💍Giderken arkasına bakmadan gidenin arkada bıraktığı bir anısı kalmamıştır. Bari yeni yılda arkanda bırakma sevdiklerini...

TERK EDİLEN ESKİ SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI

🖐Sen bedenen beni terk etmedin ama artık kalbin, gözlerin bana ait değil. Gözlerin eskisi gibi bakmaz, kalbin eskisi gibi çarpmaz oldu. Kendine boş yere eziyet etme gitmek istiyorsan git. Yeni yılda olma hayatımda.

🖐2023'te kalbimin sızısıydın. 2024'te alnımın yazısı olsan ne olur sanki?

🖐Bırakacağın eli hiç tutma tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgilere diken ol.

🖐Mutluluktan uçuyorum dеrdin hеp; o kadar mutlu еttim ki uçup gittin. Bu yıl aynı yere konman dileğiyle, yine avuçlarımın içine...

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