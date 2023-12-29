A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...
ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HEYECANI ATV'DE!
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık 2023 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabak ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.
A SPOR PROGRAMLARI
- A Spor
- 90+1
- Takım Oyunu
- 90'a
- Kale Arkası
- Son Sayfa
- Artı Futbol
- Spor Ajansı
- Futbol'A
- Skorbord
- Bir Zamanlar Futbol
- Futbolmatik
- Hıncal Uluç'la Baş Başa
- Transfer Raporu
- Sabah Sporu
- Maksimum Spor
- Spor Gündemi
- Spor Medyası
- Bizim Semtin Takımı
👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈
A SPOR YAYIN AKIŞI
25 ARALIK 2023 PAZARTESİ
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 90+1 – TEKRAR
11:00 SPOR AJANSI – CANLI
13:00 GÜN ORTASI – CANLI
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
20:00 SKORBORD – CANLI
20:45 DEVRE ARASI – CANLI
21:00 SKORBORD – CANLI
22:00 90+1 – CANLI
23:30 ARTI FUTBOL – CANLI
26 ARALIK 2023 SALI
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 90+1 – TEKRAR
11:00 SPOR AJANSI – CANLI
13:00 GÜN ORTASI – CANLI
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
20:00 Bİ DÜNYA SPOR – CANLI
21:00 90'A – CANLI
23:00 SON SAYFA – CANLI
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 DÜNYADAN FUTBOL – BANT
11:00 SPOR AJANSI – CANLI
13:00 GÜN ORTASI – CANLI
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
21:00 FUTBOL MEYDANI – CANLI
23:00 SON SAYFA – CANLI
28 ARALIK 2023 PERŞEMBE
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 AVRUPA'DAN FUTBOL – BANT
11:00 SPOR AJANSI – CANLI
13:00 GÜN ORTASI – CANLI
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
21:00 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI
23:00 SON SAYFA – CANLI
29 ARALIK CUMA
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 SÜPER KUPA GS-FB FİNALLERİ –
11:00 SPOR AJANSI – CANLI
13:00 GÜN ORTASI – CANLI
15:00 SÜPER KUPA GÜNÜ – CANLI
18:00 SÜPER KUPA'YA DOĞRU – CANLI
21:30 DEVRE ARASI – CANLI
22:30 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI
24:00 KUPA GECESİ – CANLI
30 ARALIK CUMARTESİ
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI
12:00 SPOR AJANSI – CANLI
14:00 BİR ZAMANLAR FUTBOL – TEKRAR
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
21:00 ARTI FUTBOL – CANLI
23:00 SON SAYFA – CANLI
31 ARALIK PAZAR
07:00 SABAH SPORU – CANLI
10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI
12:00 SPOR AJANSI – CANLI
14:00 ARŞİV ODASI – TEKRAR
15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI
18:00 ANA HABER – CANLI
20:00 YILBAŞI ÖZEL – BANT
21:00 ALMANAK 2023 – BANT
22:30 SON SAYFA – CANLI