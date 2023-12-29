Haberler Haberler A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A Spor, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olarak yayın hayatına devam ediyor. Başarılı spor programları, ünlü yorumcular, sürpriz konuklar, canlı maç anlatımı ve şeffaf habercilik anlayışı ile A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa Finali'nde de tüm ülkeyi futbola doyuracak. A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında 'A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023' sorgulamaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 08:01 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 08:10
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A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

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GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HEYECANI ATV'DE!

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık 2023 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabak ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

A SPOR PROGRAMLARI

  • A Spor

  • 90+1

  • Takım Oyunu

  • 90'a

  • Kale Arkası

  • Son Sayfa

  • Artı Futbol

  • Spor Ajansı

  • Futbol'A

  • Skorbord

  • Bir Zamanlar Futbol

  • Futbolmatik

  • Hıncal Uluç'la Baş Başa

  • Transfer Raporu

  • Sabah Sporu

  • Maksimum Spor

  • Spor Gündemi

  • Spor Medyası

  • Bizim Semtin Takımı

👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈

A SPOR YAYIN AKIŞI

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 90+1 – TEKRAR

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 SKORBORD – CANLI

20:45 DEVRE ARASI – CANLI

21:00 SKORBORD – CANLI

22:00 90+1 – CANLI

23:30 ARTI FUTBOL – CANLI

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26 ARALIK 2023 SALI

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 90+1 – TEKRAR

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 Bİ DÜNYA SPOR – CANLI

21:00 90'A – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 DÜNYADAN FUTBOL – BANT

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 FUTBOL MEYDANI – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

👉A SPOR CANLI İZLE👈

28 ARALIK 2023 PERŞEMBE

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 AVRUPA'DAN FUTBOL – BANT

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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29 ARALIK CUMA

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 SÜPER KUPA GS-FB FİNALLERİ –

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SÜPER KUPA GÜNÜ – CANLI

18:00 SÜPER KUPA'YA DOĞRU – CANLI

21:30 DEVRE ARASI – CANLI

22:30 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI

24:00 KUPA GECESİ – CANLI

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30 ARALIK CUMARTESİ

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI

12:00 SPOR AJANSI – CANLI

14:00 BİR ZAMANLAR FUTBOL – TEKRAR

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 ARTI FUTBOL – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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31 ARALIK PAZAR

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI

12:00 SPOR AJANSI – CANLI

14:00 ARŞİV ODASI – TEKRAR

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 YILBAŞI ÖZEL – BANT

21:00 ALMANAK 2023 – BANT

22:30 SON SAYFA – CANLI

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