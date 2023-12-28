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ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2024? | Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? YÜZDE HESAPLAMA

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti net 17 bin 2 TL olarak duyurdu. 2024 zammının açıklanmasının ardından arama motorlarında 'Asgari ücret yüzde kaç arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?' soruları araştırılıyor. İşte asgari ücret zam yüzdesi ve yüzde hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:03 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:20
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ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2024? | Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? YÜZDE HESAPLAMA

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2024? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre, 2023'ün Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 TL olarak uygulanan asgari ücret, 2024'ün Ocak ayında 17 bin 2 TL olarak uygulanacak. Peki Asgari ücret yüzde kaç arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte yüzde hesaplama ve detaylar...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

YÜZDE HESAPLAMA

Yüzde hesaplama, bir sayının belli bir yüzdesini bulmayı ifade eder. Yüzde hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

👉Yüzdeyi bulmak istediğiniz sayıyı belirleyin (bu sayıya temel sayı denir).

👉Yüzdeyi ifade eden oranı belirleyin. Örneğin, yüzde 20 için oran 0.20, yüzde 50 için oran 0.50'dir.

👉Temel sayıyı yüzde oranıyla çarpın.

👉Formül: Temel Sayı * Yüzde Oranı = Yüzde

Örneğin, 100'in yüzde 20'sini bulmak için:

Temel Sayı: 100

Yüzde Oranı: 0.20

100 x 0.20 = 20

Sonuç olarak, 100'in yüzde 20'si 20'dir.

ZAMLI MAAŞ YÜZDESİ HESAPLAMA

💥Örnek maaş: 10.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 14.000 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 15.000 TL

💥Örnek maaş: 15.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 21.000TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 22.500 TL

💥Örnek maaş: 16.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 22.400 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 24.000 TL

💥Örnek maaş: 17.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 23.800 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 25.500 TL

💥Örnek maaş: 18.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 25.200 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 27.000 TL

💥Örnek maaş: 19.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 26.600 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 27.000 TL

💥Örnek maaş: 20.000 TL

Zam oranı: %40

Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 28.000 TL

Zam oranı: %50

Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 30.000 TL

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