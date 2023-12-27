Temel Seviye Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Sertifika Programı e-DEVLET|Temel Seviye SEO Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

TEMEL SEVİYE SEO EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI -

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye; arama motoru optimizasyonu, yaygın bilinen adıyla SEO (Search Engine Optimization) alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik hazırlanan bir online eğitim programıdır. Temel Seviye SEO Eğitimi ile katılımcılar web sitesi trafiğini arttırma, aramalarda üst sıralara çıkan içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması gibi alanlarda kendilerini geliştirmektedir.

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye sona erdikten sonra katılımcılara sertifika verilmektedir. Temel Seviye SEO Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin iş başvurularında bir adım önde olmasına yardımcı olmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye sonunda alınan sertifika ile kişi şu meslekleri icra edebilir:

İçerik yazarı,

İçerik editörü,

Dijital içerik yazarı,

Blog yazarı,

SEO yazarı.

Temel Seviye SEO Eğitimi'ni alan kişiler, SEO Uzmanlığı Eğitimi'ne katılıp sertifika alarak SEO uzmanı pozisyonunda da çalışabilir.

TEMEL SEVİYE SEO EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye sonunda sınav yapılmadığından sertifika sahibi olmak isteyen kişilerin aldığı eğitimdeki bütün videoları izlemesi yeterli olacaktır.

Temel Seviye SEO Eğitimi bittikten sonra katılımcılara verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ile uluslararası geçerli sertifika, kişinin belirttiği adrese fiziki olarak iletilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika, kişinin e-Devlet üzerinden yapacağı sorgulama ile görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Temel Seviye SEO Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

ÜCRETSİZ SEO EĞİTİMİ - TEMEL SEVİYE SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye ile şunları öğreneceksiniz:

Arama motoru optimizasyonunun (SEO) tanımını,

Site içi ve site dışı SEO çalışmalarını,

Anahtar kelime araştırmasının nasıl yapıldığını,

Title ve meta description kavramlarını,

Kaliteli içerik oluşturmayı,

Teknik SEO'yu,

Tarama ve indeksleme geliştirmelerini,

Site haritası oluşturma yöntemlerini,

Backlink çalışmalarının nasıl yapıldığını,

Link inşası taktiklerini,

Anchor text'in önemini ve kullanım şekillerini,

SEO araçlarını,

SEO eklentilerini,

Site çeşitlerine özel SEO stratejilerini,

Site kurulmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri,

SEO uzmanında bulunması gereken özellikleri,

SEO bilgilerini güncel tutmak için kullanılabilecek kaynakları.

ÜCRETSİZ SEO EĞİTİMİ - TEMEL SEVİYE DERSLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemi ile düzenlenmektedir. Eğitim dersleri, SEO uzmanı olan bir eğitmen eşliğinde online ortamda sürdürülür. Ders içerikleri, önceden eğitmen ile bir stüdyo ortamında çekilmiş ve İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün sistemine eklenmiştir. Eğitime kayıt yaptıran öğrenciler, ders videolarını izleme fırsatı elde etmektedir.

Eğitim kapsamında yer alan ders videolarını izlemek için bilgisayar veya telefon ile aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenciler Ücretsiz SEO Eğitimi - Temel Seviye derslerini istediği zaman istediği yerden izleyebilmektedir. Eğitime kayıt yaptıran kişiler, ders videolarını süresiz olarak izleyebilmektedir.