Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifika Programı - Fotoğrafçılık Eğitimi, fotoğrafçılığın inceliklerini öğrenmek isteyen kişiler için düzenlenen bir online eğitim programıdır. Fotoğrafçılık Kursu bitiminde katılımcılar iyi bir fotoğraf çekmek için kullanılan teknikleri, fotoğraf makinesinin ayarları gibi birçok bilgiyi öğrenmektedir. Böylece kişi, fotoğrafçılık mesleğini yapmak için önemli bir adım atmış olur.

Fotoğrafçılık Eğitimi sonunda kişi üç adet sertifika almaktadır. Bu sertifikalar, kişinin fotoğrafçılık alanında belli bir bilgiye sahip olduğunu kanıtlamasını sağlamakta ve bu alanda yaptığı iş başvurularında avantajlı konuma gelmesine yardımcı olmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Fotoğrafçılık Kursu sonunda alınan sertifika ile kişi fotoğrafçılık alanında bildiklerini kanıtlama imkanı bulmaktadır. Fotoğrafçı olarak çalışmak isteyen kişiler Fotoğrafçılık Eğitimi sonunda aldıkları sertifika sayesinde iş görüşmelerinde avantajlı hale gelmektedir. Fotoğrafçı olmak için deneyim ve ek eğitim almak gerekir ancak İstanbul Boğaziçi Enstitüsünden alınan Fotoğrafçılık Kursu Sertifikası da kişiye birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Fotoğrafçılık Kursu sonunda alınan sertifikalardan bir tanesi uluslararası düzeyde de geçerli olduğu için kişinin fotoğrafçılık alanındaki birikimini yurt dışında da kanıtlamasını sağlamaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifikası almak için öncelikle üniversite veya MEB onaylı Fotoğrafçılık Eğitimi veren bir kurumdan eğitim alınmalıdır. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra varsa sınava girilir, ardından sınavı geçen kişiler Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Fotoğrafçılık Kursu sonunda sınav yapılmamaktadır, dersleri tamamlayan kişiler direkt Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifikası'na sahip olmaktadır.

Fotoğrafçılık Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Fotoğrafçılık Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Fotoğrafçılık Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Fotoğrafçılık Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

DSLR ve DSLR görünümlü fotoğraf makinelerini,

Aynasız dijital fotoğraf makinelerini,

Fotoğrafta ışık, beyaz ayarı gibi önemli kavramları,

Fotoğrafta kompozisyon yaratmayı,

Farklı çekim tekniklerini.

FOTOĞRAFÇILIK KURSU DERSLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Fotoğrafçılık Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metodu ile düzenlenmektedir. Fotoğrafçılık Kursu dersleri, fotoğrafçılık alanında uzman bir eğitmen eşliğinde online olarak yapılır. Dersler, önceden çekilen videolardan oluşmakta olup videoları izlemek için eğitime kaydolmak gerekmektedir. Fotoğrafçılık Kursu'nda derslerin online ortamda yapılması, kişiye zamandan tasarruf ederek bulunduğu mekan fark etmeksizin eğitime katılma imkanı vermektedir.