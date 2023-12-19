ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)

19 ARALIK 2023 ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 19 Aralık Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜMRANİYE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER:ARMAĞANEVLER MAH, ATAKENT MAH, ESENEVLER MAH, NAMIK KEMAL MAH, SİTE MAH, YENİŞEHİR MAH, İSTİKLAL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.