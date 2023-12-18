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ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri devam ederken ikinci toplantının tarihi 18 Aralık Pazartesi olarak açıklandı. Asgari ücretle çalışan 7 milyon kişinin yanı sıra tüm vatandaşları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete 2024'te ne kadar zam geleceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki asgari ücret kaçıncı toplantıda belli oluyor? 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:01
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ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı için komisyon, 2 .toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yapıyor. İç piyasaya etkileri, asgari ücretli çalışanların yanı sıra emekli, memur zammı, özel sektör çalışanlarının zamları, SED ödemeleri, sosyal destek yardımları, bedelli askerlik ücreti kadar birçok kalemi büyük ölçüde etkileyen asgari ücrette geri sayım sürüyor. Peki asgari ücret kaçıncı toplantıda belli oluyor? 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle 4. toplantının sonunda uzlaşma sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde 4. toplantının ardından karara varan komisyon, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.3. toplantının ardından teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onayının ardından kamuoyuna açıklandı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 8 bin 506 lira olarak açıklanırken 2023'ün ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 54,5'e ulaşmıştı. Temmuz ayında ise asgari ücret üzerinde iyileştirme yapılmış ve Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz' açıklamasının ardından asgari ücrete yüzde 34,04 oranında ara zam yapılmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü, saat 13.30'da düzenledi. İkinci toplantının ise 18 Aralık Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2024 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.028 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.788 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,28 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.058 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.000 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.900₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.906 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 279,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.185 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.715 ₺

YÜZDE 65 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.772 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.028 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 287,72 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.315 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.457 ₺

YÜZDE 70 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.644 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.150 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 294,44 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.444 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.200 ₺

YÜZDE 75 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.516 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.272 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 305,16 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.577 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.939 ₺

YÜZDE 80 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.388 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.394 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 313, 88 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.707 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.680 ₺

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