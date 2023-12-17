Haberler Haberler BEKLENEN HABER GELDİ! İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? Aralık 2023

BEKLENEN HABER GELDİ! İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? Aralık 2023

Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerini de artırdı. İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji ise beklenen haberi verdi. İstanbul için kar yağış tarihi belli oldu!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:31 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:31
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BEKLENEN HABER GELDİ! İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? Aralık 2023

Meteroloji son dakika verileri İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Yılbaşına sayılı günler kala hava sıcaklıkları bariz şekilde düştü. Kış aylarını iyiden iyiye yaşamaya başladığımız şu günlerde İstanbul kar yağışı olup olmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Güncel bilgiler haberimizde...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükseliyor. İstanbul'da ise hafta başından çarşamba gününe kadar yazdan kalma güneşli bir hava hakim olacak.

Hafta sonuna doğru ise sıcak havanın yerini sağanak yağış, kar ve fırtına alacak. Hafta sonu özellikle Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağması bekleniyor.

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak yağış beklenirken, pazar günü ise özellikle yüksek kesimlerde kar görülmesi bekleniyor.

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