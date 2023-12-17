BEKLENEN HABER GELDİ! İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? Aralık 2023

Meteroloji son dakika verileri İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Yılbaşına sayılı günler kala hava sıcaklıkları bariz şekilde düştü. Kış aylarını iyiden iyiye yaşamaya başladığımız şu günlerde İstanbul kar yağışı olup olmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Güncel bilgiler haberimizde...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükseliyor. İstanbul'da ise hafta başından çarşamba gününe kadar yazdan kalma güneşli bir hava hakim olacak.

Hafta sonuna doğru ise sıcak havanın yerini sağanak yağış, kar ve fırtına alacak. Hafta sonu özellikle Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağması bekleniyor.

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak yağış beklenirken, pazar günü ise özellikle yüksek kesimlerde kar görülmesi bekleniyor.