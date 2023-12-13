Haberler Haberler KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)

Küçükçekmece'de 14 Aralık Perşembe günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Küçükçekmece elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 14 Aralık 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 00:27 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 00:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Küçükçekmece'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Küçükçekmece 14 Aralık Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, CİDDİ, YENİ CAMİ, ŞIK sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, BİRLİK, KARADENİZ sk bölgelerinde 14/12/2023 10:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Piyasalardaki son durum ne?
Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık!
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)
Beşiktaş'ta elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (14 Aralık 2023)
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
2023 Aralık ayı Fed faiz kararı ne oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş deplasmanda kayıp! Beşiktaş deplasmanda kayıp! 23:17
Umut Nayir'in acı günü! Umut Nayir'in acı günü! 23:15
M. City 6'da 6 yaptı! M. City 6'da 6 yaptı! 22:41
RB Leipzig evinde kazandı! RB Leipzig evinde kazandı! 22:40
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Gerdau Minas! Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Gerdau Minas! 21:52
Trabzonspor’da İstanbulspor mesaisİ! Trabzonspor’da İstanbulspor mesaisİ! 21:38
Daha Eski
Kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş karar Kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş karar 21:37
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: "Kulüpler rahatsız" Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: "Kulüpler rahatsız" 20:28
Bandırmaspor'da sürpriz ayrılık! Bandırmaspor'da sürpriz ayrılık! 20:21
Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! 19:45
Çalımbay'dan transfer sözleri! "Araştırmalar yapıyoruz" Çalımbay'dan transfer sözleri! "Araştırmalar yapıyoruz" 19:43
Gasparik: F.Bahçe'ye karşı risk almayan kadromuz olacak Gasparik: F.Bahçe'ye karşı risk almayan kadromuz olacak 19:31