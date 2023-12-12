TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi

TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | Türkiye Büyük Millet Meclisi, 250 işçi alımına ilişkin yayımladığı ilanın ardından başvuran kişiler arasından işe alınacakları belirleyeceği kura çekilişini tamamladı. İstihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her kadro unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenen kuranın sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'TBMM personel alımı kura sonuçları 2023, TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

TBMM 250 PERSONEL ALIMI AÇILAN KADRO VE KONTENJANLAR

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi.

TBMM 250 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlendi. Alım yapılacak personellere mülakat uygulanmayacak.

12 Aralık Salı günü saat 10.00'da başlayan personel alımı kura çekimi tamamlandı. Ancak henüz kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanmadı. Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her kadro veya unvan sayısının 4 (dört) katı yedek aday belirlendi.

TBMM 250 PERSONEL ALIMI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve kurumun internet sitesinden (tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda bulundukları unvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekkülü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içerisinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecek.

Yedek aday listesi sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.

İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz bulunması durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir.