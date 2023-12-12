Haberler Haberler TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi

TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi

Türkiye Büyük Millete Meclisi'ne 250 personel alınması için noter huzurunda çekilen kuraların ardından sonuçlar belli oldu. TBMM'nin resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekiminin sonunda, mecliste çalışmak isteyenler arama motorlarında 'TBMM personel alımı kura sonuçları 2023, TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:31 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi

TBMM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | Türkiye Büyük Millet Meclisi, 250 işçi alımına ilişkin yayımladığı ilanın ardından başvuran kişiler arasından işe alınacakları belirleyeceği kura çekilişini tamamladı. İstihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her kadro unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenen kuranın sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'TBMM personel alımı kura sonuçları 2023, TBMM 250 personel alımı asil ve yedekler isim listesi' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

TBMM 250 PERSONEL ALIMI AÇILAN KADRO VE KONTENJANLAR

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi.

TBMM 250 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlendi. Alım yapılacak personellere mülakat uygulanmayacak.

12 Aralık Salı günü saat 10.00'da başlayan personel alımı kura çekimi tamamlandı. Ancak henüz kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanmadı. Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her kadro veya unvan sayısının 4 (dört) katı yedek aday belirlendi.

TBMM 250 PERSONEL ALIMI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve kurumun internet sitesinden (tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda bulundukları unvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekkülü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içerisinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecek.

Yedek aday listesi sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.

İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz bulunması durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir.

DİĞER
Tescilli güzel Neşe Erberk'in üçüzleri büyüledi! “Güzellikleri annelerinden miras”
Başkan Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile görüştü
FIFA'dan açıklama geldi!
Avcı maestro istedi! Yönetim harekete geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 - 19 ARALIK) | ŞOK indirimli ürünler listesi
FED faiz kararı ne zaman? 2023 Aralık faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Şiddetin her türlüsüne karşıyız" "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" 14:39
Avcı maestro istedi! Yönetim harekete geçti Avcı maestro istedi! Yönetim harekete geçti 14:37
EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINDI MI? | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINDI MI? | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama 14:34
Fenerbahçe'de Spartak Trnava mesaisi! Fenerbahçe'de Spartak Trnava mesaisi! 14:24
FIBA 2025'in oynanacağı şehirler belli oldu! FIBA 2025'in oynanacağı şehirler belli oldu! 14:12
İşte Halil Umut Meler'in ifadesi! İşte Halil Umut Meler'in ifadesi! 13:57
Daha Eski
Bakan Bak: Bu olayın altından birlikte kalkacağız! Bakan Bak: Bu olayın altından birlikte kalkacağız! 13:56
Ronaldo ile Messi son defa karşı karşıya! Ronaldo ile Messi son defa karşı karşıya! 13:39
Galatasaray, Penzügyör SE'ye konuk oluyor! Galatasaray, Penzügyör SE'ye konuk oluyor! 13:16
Özbek'ten Meler'e yapılan saldırıya kınama Özbek'ten Meler'e yapılan saldırıya kınama 13:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz 12:55
Çalhanoğlu'dan kınama mesajı! Çalhanoğlu'dan kınama mesajı! 12:54