Haberler Haberler 15 tatile KAÇ GÜN kaldı? Okullar ne zaman kapanacak, 2023 ilk dönem ne zaman bitecek?

15 tatile KAÇ GÜN kaldı? Okullar ne zaman kapanacak, 2023 ilk dönem ne zaman bitecek?

Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Her yıl öğrenciler 15 tatil zamanını dört gözle bekliyorlar. Kış aylarına girilmesiyle birlikte 15 tatile kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MEB 2023-2024 takvimi ve 15 tatil tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 21:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 tatile KAÇ GÜN kaldı? Okullar ne zaman kapanacak, 2023 ilk dönem ne zaman bitecek?

15 TATİL NE ZAMAN 2023-2024? | Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim dönemi takviminde yer alan tatil günleri araştırılmaya başlanırken 15 tatil ne zaman, yarıyıl, sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte 2023-2024 MEB takvimi ve tatil günleri...

15 TATİL NE ZAMAN, YARIYIL, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.

DİĞER
Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?
Başkan Erdoğan 369 tesisin açılışını yaptı! İklim krizine karşı seferberlik çağrısı: Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok
Derbide kazanan A. Efes!
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Aralık)
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 5000 TL İKRAMİYE kimlere verilecek? | SON DURUM
12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!
İŞKUR PERSONEL ALIMI
İŞKUR PERSONEL ALIMI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal Lugano mesaisini sürdürdü! Kartal Lugano mesaisini sürdürdü! 21:05
Derbide kazanan A. Efes! Derbide kazanan A. Efes! 20:58
Mauro Icardi: Ölümüne oynamamız gerekiyor Mauro Icardi: Ölümüne oynamamız gerekiyor 20:43
Arat'tan transfer açıklaması! "Ocak ayında..." Arat'tan transfer açıklaması! "Ocak ayında..." 20:21
F.Bahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı! 20:06
Ankaragücü - Rizespor | CANLI Ankaragücü - Rizespor | CANLI 19:56
Daha Eski
Okan Buruk'tan Neestrup'a saygısızlık cevabı! Okan Buruk'tan Neestrup'a saygısızlık cevabı! 19:55
Beşiktaş'tan devre arası kamp açıklaması! Beşiktaş'tan devre arası kamp açıklaması! 19:42
Sivasspor'da sakatlık şoku! Sivasspor'da sakatlık şoku! 19:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 18:58
Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu! Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu! 18:49
Kopenhag G.Saray maçına hazır! Kopenhag G.Saray maçına hazır! 18:28