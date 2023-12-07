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İSTANBUL 7 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul'da sıcaklığın mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte megakenti sağanak yağış ve fırtına esir aldı. Günlerdir süren olumsuz hava koşullarının ardından 7 Aralık Perşembe günü Meteoroloji, kentte yağışın ara vereceği bilgisini duyurdu. Tedbir amaçlı bazı seferler iptal edildi. İşte 7 Aralık Perşembe İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 08:21
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İSTANBUL 7 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 7 ARALIK İPTAL SEFERLER | İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, son yağışlarla birlikte düşüşe geçerken zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 7 Aralık Perşembe günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

7 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, henüz iptal edilen sefer olmadığı bilgisine yer verildi. Konuya ilişkin açıklamanın güncellenmesi ve seferlerin iptal olması halinde haberimiz güncellenecektir.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

7 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden seferler arasında henüz iptal edilen olmadığını duyurdu. Konuya ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BUDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

7 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

Kabataş-Bursa 17:15 b- 17:35 Deniz Otobüsü

Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

İDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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